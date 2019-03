Ligação Mogi-Suzano vai desafogar SP-66 e permitir acesso ao Rodoanel

O Corredor Leste-Oeste, que irá ligar a cidade de Mogi das Cruzes ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) deve ser entregue ainda no primeiro semestre de 2019. De acordo com informações da Prefeitura de Mogi, as obras já estão 90% concluídas. A via será um alternativa para os motoristas que utilizam a SP-66 (sentido Suzano ou Mogi), uma vez que o trânsito no local está saturado.

Por conta da grandeza da obra - serão 2,3 km de extensão -, a mesma foi divida em quatro etapas. A primeira já foi concluída e entregue em 2016 e resultou na recuperação da Av. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, que ganhou pavimentação, canteiro central, pintura e novos equipamentos.

A segunda etapa, também concluída, foi a duplicação da Av. Guilherme George. A via ganhou nova pista até a divisa com Suzano, além de retorno para os veículos, atendendo o mesmo padrão construtivo do Corredor Leste-Oeste.

A terceira etapa, que também foi finalizada, diz respeito a pavimentação da Av. Cavalheiro Nami Jafet e a implantação de uma rotatória no cruzamento com a Av. Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar.

Atualmente, o Corredor Leste-Oeste se encontra na quarta e última etapa. Os trabalhos estão centrados na construção da Av. das Orquídeas - uma nova via que ligará Braz Cubas a Jundiapeba e que será paralela à rodovia SP-66. "Todo o traçado da avenida já foi concluído e atualmente os trabalhos concentram-se nas ações de acabamento, como construção de calçadas e pavimentação, além de implantação de ciclovias. O projeto prevê duas pistas com mais de 10 metros de largura cada uma e corredor exclusivo para o transporte coletivo no canteiro central", garante a Prefeitura. O investimento total das obras é de R$ 98,2 milhões.

Do lado de Mogi, as obras estão praticamente terminadas. Já do lado de Suzano, a Av. Jorge Bei Maluf (via que continuará o Corredor Leste-Oeste) ainda precisa de melhorias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, a necessidade de melhorias na avenida foi apontada no Plano Diretor da cidade. Porém, de acordo com a pasta, "projetos complementares por outros setores da Administração Municipal são aguardados para que esse projeto possa progredir".

As melhorias também estão sendo discutidas na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. "Somente assim, será possível definir os próximos passos a partir das diretrizes e prioridades que estão apontadas no Plano de Mobilidade Urbana", garante.

As pastas admitem a importância e necessidade da ligação, uma vez que a conexão entre as duas cidades irá desafogar a SP-66 e consequentemente conectar a rodovia Mogi-Dutra (SP-88) ao Rodoanel.