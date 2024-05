Lojas ficam lotadas na véspera do Dia das Mães

As lojas na área central de Suzano ficaram lotadas na véspera do Dia das Mães. A principal data do comércio deve garantir um crescimento de 3% nas vendas, segundo previsão da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Na Rua General Francisco Glicério, as lojas se preparam para receber os filhos “atrasados” que deixaram para o último dia, a compra do presente das mães.

O Dia das Mães é comemorado neste domingo, dia 12 de maio.

A ACE espera um aumento de 2% a 3% nas vendas, se comparado ao ano passado. A associação se baseia na previsão do economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeo.

À medida que a data vinha se aproximando, a procura por presentes se intensificava. A ACE aponta que os dias mais movimentados devem ser na sexta, no sábado e no próprio domingo.

Sobre os presentes, normalmente os filhos optam por comprar flores, bijuterias, jóias, chocolates, itens de beleza, de vestuário e acessórios de moda.

Durante esse período as lojas sempre ficam lotadas e os clientes sempre procuram pelo melhor preço. A ACE recomenda aos comerciantes: ter um trato próximo ao cliente durante a compra e atendê-lo após a compra, caso necessário.