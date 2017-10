Lojas registram aumento de 50% nas vendas do Dia das Crianças

As lojas do Centro registraram aumento de 50% nas vendas na véspera do Dia das Crianças. A expectativa é que o movimento aumente ainda mais entre esta quarta (11) e quinta-feira (12). Os produtos mais vendidos são brinquedos, roupas e tênis. Os pais estão gastando entre R$ 50 e R$ 300.

De acordo com operadora de caixa de uma de loja de roupas e brinquedos, Tayane Sousa, o crescimento nas vendas não chegou ao que esperavam. Isso porque a data é uma das melhores para o consumo dos clientes junto ao Natal. "As vendas aumentaram bastante, mas não o tanto que era esperado para a data. Estamos torcendo para que o movimento cresça na véspera e no próprio Dia das Crianças", explicou.

Para o gerente de loja Elenilton Santos Silva, o maior fluxo deve acontecer entre hoje e amanhã. "Como todo brasileiro, a população deixa para comprar de última hora. Ainda mais que pesquisam os melhores preços e vem com as crianças comprar no dia, quando estão de folga. O que mais tem saído aqui são os tênis de led, esperamos acabar com todos".

Na manhã de terça-feira (10), alguns pais, acompanhados dos filhos, já realizavam a compra dos presentes. Esse é o caso da encarregada de frente de caixa, Rosilene Pereira Jaqus, que estava em uma loja de roupas com as duas filhas, Gabriela, de 6 anos, e Ana Rafaela, de 13 anos. Comentou que ver a felicidade delas não tem preço. "Todo ano trago elas para escolherem o que querem. A Gabriela já escolheu uma roupa que estava apaixonada e a Ana ainda está procurando. Tenho mais um filho e normalmente nessa data gasto cerca de R$ 200 com cada um. Ver eles felizes é tudo", enfatizou.

Já o operador de produção Paulo Henrique de Moraes decidiu comprar uma cadeira de praia para o afilhado recém-nascido. "É um presente e uma recordação mais do que especial. Todas as crianças merecem ganhar um presente por tudo que elas fazem nas vidas de todas as pessoas. Trazem muita alegria. Hoje comprei do meu afilhado e ainda vou comprar de outros pequenos da família".

A copeira Sandra Pio procurava um brinquedo de dinossauro para o filho. "Ele tem uma coleção desses animais extintos, que conta com 52 espécies diferentes. Faltam dois para ele completar, mas até agora não achei. Vou continuar procurando para presenteá-lo e ver o sorriso dele", completou.