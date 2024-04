Luan Santana leva legião de fãs ao Max Feffer no terceiro dia do 'Suzano Fest 2024'

Coroa, vídeo, dado na galera, energia e muita música, foi assim que o cantor Luan Santana escreveu em letras garrafais seu nome na história de Suzano na noite desta segunda-feira (01/04) durante o terceiro dia do “Suzano Fest 2024”. Com um público em êxtase total, composto em sua maioria por grandes fãs do artista que desde cedo já formavam filas na entrada da área de shows, o sul-mato-grossense trouxe ao palco montado pela MP Fan Entretenimento, no Parque Municipal Max Feffer, os maiores sucessos de sua carreira, registrando uma noite inesquecível na memória das quase 30 mil pessoas presentes.



A festa começou com a dupla Marcos e Bueno, que entoou vários sucessos da música sertaneja, incluindo faixas de Zé Neto e Cristiano, César Menotti e Fabiano, Rick & Renner, Jorge e Mateus, dentre outros. Depois, foi a vez de Raffa Augusto agitar o público com mais sertanejo, trazendo canções de Simone Mendes, Cristiano Araújo, Gusttavo Lima e Israel & Rodolffo.



Em seguida, Luan Santana subiu ao palco. Todo de preto, usando botas e correntes, ele surgiu ao público às 23h05 com o show “Luan City 2.0” e não decepcionou o público cantando lançamentos e músicas em alta como “Meio Termo”, “Quando a Bad Bater”, “Culpa da Morena” e “Coração Cigano” em meio a um show de luzes e uma chuva de papel picado e, é claro, acompanhado por um coro formado por cerca de 30 mil vozes. Em determinado momento, o cantor deixou o palco e a equipe exibiu um vídeo do artista no camarim com um dado na mão.



Ao encerrar o vídeo, a produção lançou um dado gigante de espuma para o público contendo seis músicas antigas que não são mais tocadas nas apresentações. A proposta era que a plateia devolvesse o objeto ao palco e Luan cantasse a música descrita na parte de cima quando a peça parasse. A partir daí, o cantor emendou uma sequência de grandes sucessos da carreira, como “Chuva de Arroz” e “Escreve Aí”, encerrando a apresentação de 1h30 com uma grande exibição de fogos de artifício.



Pelo terceiro dia seguido, o “Suzano Fest 2024” foi um sucesso. O evento contou com uma série de outras atrações, além dos shows, como parque de diversões com carrinhos de bate-bate, tiro ao alvo, roda gigante, trenzinho, dentre outros brinquedos; praça de alimentação; banheiros e corredores de acesso ao público. Além disso, a organização também manteve um espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs), próximo ao palco, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência a este público. Os shows contam com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).



Vale destacar que a MP Fan Entretenimento, em parceria com a Radial Transporte, disponibilizou ônibus gratuitos partindo do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, com destino ao Parque Max Feffer, das 19 às 23 horas, no primeiro, segundo e terceiro dia do evento, e seguirá com este serviço nesta terça-feira (02/04).



Os veículos utilizados terão a rota “SuzanoFest2024” escrita no letreiro digital e estarão com “catraca livre”. Assim, todos os passageiros que desejarem ir até o parque, poderão utilizar a condução no terminal de forma gratuita dentro do horário estabelecido pela parceria.



Ao término dos shows, a MP Fan Entretenimento e a Radial Transporte seguem disponibilizando ônibus estacionados na avenida Brasil para o embarque dos passageiros que seguirão para os seguintes destinos: Vila Barros, Jardim São José, Miguel Badra, Jardim Colorado, Jardim Varan, Cidade Edson, Palmeiras (via Vila Cunha), Divisa Ouro Fino (via Vila Fátima) e Quaresmeira (via Monte Cristo). Para o retorno, a operação de ônibus é normal, com cobrança de tarifa vigente na cidade.



O evento é realizado pela MP Fan Entretenimento com apoio da Prefeitura de Suzano e é patrocinado por Guarusampa, Globaltech, Total Cromo, Dopamina, Água Petropolitana, Império, Suzano Papel e Celulose, Suzanlog e Suzano Shopping.



O “Suzano Fest 2024” segue nesta terça, com a apresentação da banda de rock Capital Inicial. Para o show, os portões abrem às 19 horas. “À Sua Maneira”, “Música Urbana”, “Natasha” e “Fátima” são alguns dos sucessos que devem estar no repertório de respeito do grupo formado em Brasília. A apresentação será na estrutura montada no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).