Mais de 37 mil têm até esta terça-feira para declarar Imposto de Renda

Termina nesta terça-feira (30) o prazo para declarar o Imposto de Renda 2019. Até a noite do último domingo, 205.027 declarações haviam sido feitas em toda a região do Alto Tietê.

A previsão era de que 246.667 declarações fossem feitas na região em 2019. Quase 4 mil a mais em comparação com os 242.721 declarados em 2018. Para este ano, ainda faltam 37.694 contribuintes para declarar o IR.

Mogi das Cruzes foi a cidade com maior número de declarações até o momento, com 71.478 impostos. Suzano aparece em segundo, com 40.318 declarações feitas e Itaquaquecetuba figura logo atrás, com 30.867 declarantes. Apesar da expectativa de aumento em comparação com 2018, a situação não deve mudar muito. Com o fim do prazo se aproximando, a tendência é que fique mais difícil para que as pessoas declararem, isso porque os sistemas ficam mais carregados, na medida em que os escritórios vão entregando as declarações. As pessoas que não declararam o Imposto de Renda estão sujeitas à multa.

Um escritório no centro de Suzano recebeu mais procuras nos últimos dias. O aumento foi de 10% com relação a 2018. Para Carlos Cezar de Castro, técnico de contabilidade, agora é muito mais complicado para declarar, pois é o momento em que os escritórios estão finalizando os processos. "Só ontem tive 5 procuras pela manhã. As pessoas não reúnem os documentos, vão deixando para o último minuto. Ontem e hoje só pegam se for algo bem simples, mesmo assim sem garantia de entrega", diz Carlos. "O sistema vai ficando carregado e o risco de não dar conta é grande", emenda.

Alguns escritórios tiveram um aumento significativo nas últimas semanas. A baixa procura no início do prazo fez dezenas de declarantes procurarem o escritório em que Leonardo Henrique trabalha.

Ele, que cuida da parte de escrituração fiscal, reforça as palavras ditas por Carlos Cezar, afirmando que a procura para declarar o Imposto de Renda chegou a 70% só na última semana. Ao todo, o escritório fez em média 280 declarações durante todo o período.