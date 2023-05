Mais de 81 mil pessoas em quatro cidades recebem vacina bivalente

Somente em Suzano, foram aplicadas 33.045 doses. O público alvo são pessoas com 40 anos ou mais; imunocomprometidos acima de 12 anos de idade; aqueles que vivem e/ou trabalham em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais; e integrantes de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com 12 anos ou mais.

A vacina é distribuída nos 24 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Suzano recebeu 44.844 doses do Estado. A pessoa deve receber uma dose de reforço da bivalente quatro meses após completar o esquema básico com a vacina monovalente.

Para ampliar a adesão da população as cidades vão promover o Dia D neste sábado (6).

A região contabiliza um estoque de mais de 100 mil doses da bivalente repassada pelo Estado. Sendo 65 mil doses para Mogi das Cruzes, 23.568 doses em Ferraz de Vasconcelos e 4 mil doses em Guararema.

A dose bivalente contra a Covid-19 está disponível para pessoas com 18 anos ou mais (público geral) ou adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, imunossupressão ou que estejam gestantes ou puérperas (até 45 dias após o parto).

Para receber a vacina bivalente é necessário ter pelo menos duas doses anteriores da vacina monovalente contra a Covid-19 e ter passado pelo menos quatro meses da segunda aplicação.

Mogi imunizou 32.120 com a vacina. As doses estão sendo distribuídas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No sábado (06), 12 Postos de Saúde estarão abertos das 8 às 17 horas para aplicação da vacina contra a Gripe sem necessidade de agendamento prévio.

No domingo (7), das 7 às 14 horas, uma equipe estará no Mercado do Produtor, no Mogilar, para oferta da dose contra Gripe e Covid-19 (bivalente).

Ferraz adotou o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde e já aplicou a vacina em 12.904 pessoas, incluindo a recomendação, que trata da ampliação da recomendação da vacina Covid-19 bivalente como dose de reforço para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais. Na cidade todas as UBSs estão distribuindo as vacinas. As salas de vacina funcionam das 8 às 16 horas, exceto as salas de vacina da UBSs CSII e CDHU que funcionam das 8 às 20 horas.

Em Guararema 3.297 pessoas já foram imunizadas. O público alvo são todas as pessoas com 18 anos ou mais. A vacina está disponível na Central de Vacinação (CEVAC) e na UBS Jardim Dulce.

Mais de 81 mil pessoas receberam a vacina bivalente contra a Covid-19 no Alto Tietê.