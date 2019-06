Manifestantes caminham pelo Centro de Suzano em protesto à Reforma da Previdência

Integrantes de sindicatos, Organizações Não Governamentais (ONGs), educadores e alunos estão realizando, neste momento, 14, uma passeata pelo Centro de Suzano.

A manifestação começou às 9 horas, na Praça dos Expedicionários. Às 10 horas, os manifestantes começaram a caminhar pela Rua General Francisco Glicério. O movimento está sendo realizado de forma pacífica e o trânsito está parcialmente interrompido na via.

Um carro de som está no local. Palavras de ordem, em especial contrárias às decisões tomadas pelo governo Jair Bolsonaro, ecoam pela região central. Faixas e bandeiras com frases de protesto também estão sendo abertas pela via.

Entre os manifestantes estão professores, integrantes de sindicatos, inclusive do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, além de alunos.

As reivindicações são pela mudança em pontos da Reforma da Previdência. Educadores também protestam contra o corte em recursos na educação.

A passeata seguirá pela principal via comercial da cidade até a Praça João Pessoa. Lá, serão realizados discursos de membros dos sindicatos e integrantes do ato.