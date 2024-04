Manutenção retira 2,3 mil toneladas de resíduos entre janeiro e março

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano fechou o primeiro trimestre do ano contabilizando a retirada de 2.303 toneladas de resíduos. Os materiais foram recolhidos de pontos viciados, que somaram 1.681 toneladas; de valas e rios, com 551 toneladas; além de bueiros, com 71 toneladas. Neste período foi efetuada a limpeza de 1.837 bueiros, a desobstrução de 85 fossas, a reforma de 223 galerias, e o nivelamento e cascalhamento de 44 quilômetros de vias.

A fim de manter as boas condições para o escoamento da água da chuva, ainda foram promovidas a troca de 162 tampas de bueiros e 29 guias chapéu, a limpeza de dez quilômetros da rede de drenagem, a reposição de 15 unidades de tampas de poços de visita e outras nove de grades articuladas. Os serviços também promoveram o rebaixamento de 43 guias de ruas.

Para preservar o deslocamento nas áreas públicas da cidade, as atividades também contemplaram a poda de 397 árvores e a supressão de outras 117. Nos bairros, ainda foram proporcionados 3.998 atendimentos referentes às melhorias na iluminação pública e 1.611 atendimentos relacionados aos serviços de limpeza e regagem em feiras, praças, ruas e campos.

O secretário Samuel Oliveira destacou a abrangência do trabalho que vem sendo realizado na cidade para a prevenção de transbordamentos de rios e córregos, além do direcionamento das águas pluviais para as galerias. “São inúmeros tipos de serviço que têm o objetivo de preservar as áreas públicas, as residências e os estabelecimentos comerciais nos dias de fortes chuvas. São executadas ações contínuas para manter a cidade preservada e bem cuidada, visando sempre a segurança e ao bem-estar de nossa população”, ressaltou o chefe da pasta.

Ano passado

Suzano terminou 2023 com 5.454 toneladas de resíduos retirados de pontos viciados e 6,3 mil bueiros limpos. No mesmo período, também ocorreu o recolhimento de 388 toneladas de materiais e a troca de 545 tampas. Quanto à limpeza dos corpos d’água, foram 2.740 toneladas de objetos tirados de valas e rios.