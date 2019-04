Máquinas de Autoatendimento para recarga de Bilhete Único e BOM chegam ao Terminal de Suzano

Os passageiros de Suzano terão, a partir da próxima segunda-feira, 22, no Terminal de Transportes, duas máquinas de autoatendimento da autopass para facilitar o dia a dia de quem passa pelo terminal. As 'Roxinhas', máquinas da empresa, possibilitam compra de créditos com dinheiro e cartão de débito para o Bilhete Único e cartão BOM, utilizados no transporte coletivo da Capital e da Região Metropolitana. Os créditos adquiridos nas “Roxinhas” ficam disponíveis para utilização imediatamente após a compra.

Para quem prefere tudo na palma da mão, a Autopass disponibiliza o VouD, aplicativo de mobilidade urbana que possibilita a compra de créditos para Bilhete Único, além de ser o único que permite carregar o Cartão BOM. É possível ainda programar recargas mensais no valor que o passageiro desejar. Além disso, o produto indica opções de rotas para ter o melhor trajeto, custos para deslocamento e comparativo de preços para carros particulares, tempo de viagem e buscador de bicicletas. O VouD está disponível nas plataformas iOS e Android.

SERVIÇO

Roxinhas - Máquinas de Autoatendimento Autopass

Funções: Recarga de Bilhete Único e BOM.

Forma de pagamento: dinheiro e cartão de débito.

Validador Autopass

Atendimento: Liberação de créditos (Vale transporte, compras via app e web) para os cartões BOM e Bilhete único e consulta de saldo.

Data: a partir de 22/4

Local: Terminal de Transportes Urbanos Ver. Diniz José dos Santos Faria - próximas à Administração, após a plataforma de embarque e desembarque.

Endereço: Av. João Batista Fitipaldi, 100 - Suzano.