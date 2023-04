Max Feffer é o ponto de partida de corrida promovida pela Suzano

O evento contempla as modalidades de corrida de 5 ou 10 km e caminhada de 5 km, incluindo a participação de homens e mulheres de todas as idades, com saída na área interna do Parque Max Feffer. Na primeira atividade (10 km), os corredores percorrerão toda a avenida Senador Roberto Simonsen, realizando a volta nos quarteirões ao passar pela rua José de Almeida, pelas avenidas Paulista e Brasil, por fim retornando ao parque. Na segunda variação (5 km), também válida para a caminhada, os percursos incluem ida e volta em trechos das avenidas Doutor Odilon de Souza e Mogi das Cruzes, complementando o trajeto.

A ação também promove um importante auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de parceria com o Fundo Social de Solidariedade da cidade. As inscrições serão confirmadas com a entrega de um kit com itens de higiene ou de alimentos não perecíveis, e toda a arrecadação será encaminhada ao órgão.

De acordo com Marcelo de Mello, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano, o evento, além de promover a prática de atividades físicas e oferecer lazer e bem-estar aos colaboradores, familiares e toda a comunidade em geral, vai beneficiar diversas famílias por meio das doações.

“Realizar esse evento esportivo, com o apoio da prefeitura, no mês em que a cidade comemora 74 anos é um momento de muita alegria para nós. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e ações como essa refletem diretamente na saúde e na qualidade de vida de todos os participantes, beneficiando também outras pessoas por meio dos donativos que serão arrecadados”, afirmou.

O esquema de segurança prevê o posicionamento de agentes locais em pontos estratégicos para manter o funcionamento do trânsito local. Segundo Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, a ação não impactará na rotina da população. “Contaremos com agentes em pontos estratégicos para conferir a tranquilidade necessária para o lazer dos corredores e para os moradores do entorno, que poderão transitar na área com seus veículos mediante os apontamentos do nosso efetivo. Temos ampla experiência com eventos dessa natureza e, por isso, faremos esse acompanhamento a cada quarteirão”, diz.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, relatou que a ação garantirá comida na mesa de muitas famílias. “Além de ser uma possibilidade dos participantes se exercitarem em um momento de lazer, a arrecadação de alimentos e de itens diversos ajudará muito a quem precisa. Em nome do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, e de todos aqueles que serão contemplados, eu agradeço a Suzano pelo apoio e esperamos que seja um grande evento”, comentou.

O evento

A “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem” leva o nome de um programa interno da Suzano S/A, “o Faz Bem”, que atua em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica.

Por meio do programa são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores da empresa, entre elas estão programas de terapia on-line e acolhimento aos funcionários e seus familiares, corridas e caminhadas, pausas com ginástica laboral durante a jornada de trabalho, espaços de convivência para interatividade e um programa de bem-estar completo com desconto em diversas academias e aplicativos on-line, sendo a competição, uma das formas de promover esses ideais.

Ao final da prova, todos os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha de participação e concorrerão a uma bicicleta que será sorteada no dia do evento. Os três primeiros colocados no ranking geral das corridas, em ambos os percursos, e os três primeiros por categorias - masculino, feminino e por faixa etária - receberão troféus.

A região do Parque Municipal Max Feffer recebe a primeira edição da “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, no próximo domingo (16/4), a partir das 7h30. O evento, promovido pela Suzano S/A em parceria com a empresa Xtry, conta com apoio direto do Poder Executivo municipal na organização para garantir a segurança de cerca de mil competidores inscritos, entre colaboradores da empresa, familiares e a comunidade. A ação, realizada em celebração ao aniversário de emancipação político-administrativa do município, também garantirá doações para o Fundo Social de Solidariedade.