Max Feffer recebe a 3ª Festa do Divino Espírito Santo em maio

Entre os dias 24, 25 e 26 de maio deste ano, o Parque Max Feffer, em Suzano receberá a 3ª Festa do Divino Espírito Santo. O evento começa na sexta-feira (24), das 18 horas e se estende até às 23 horas. No sábado (25) a festividade vai das 12 às 23 horas e, no domingo (26), das 9 horas às 23 horas.



No domingo será realizada uma Missa Campal às 10 horas. A festa contará com shows ao vivo e brincadeiras para todas as crianças. A 3ª edição está sendo organizada pelas Paróquias Santa Helena, Sagrado Coração de Jesus e Santa Suzana.