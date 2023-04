Max Feffer recebe mais uma edição do 'Rock no Parque' neste domingo

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com a Klash Tattoo e DCP Produções, promoverá mais uma edição do “Rock no Parque” neste domingo (16/04).

O evento, que será realizado das 13 às 18 horas, é gratuito e acontecerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado na área principal do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

De acordo com o cronograma, o evento contará com apresentação da banda européia Krang, da República Tcheca. Também estão confirmadas a banda brasileira de punk Flicts, bem como Mergulho e Monny Mariano. Vale destacar que, ao longo do evento a pasta receberá doação de alimentos não perecíveis para, na sequência, destinar estes mantimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano e, assim, fortalecer os estoques do órgão, visando prestar assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a atividade é uma ótima oportunidade de lazer e divertimento. “Este evento é, com certeza, uma grande chance dos amantes deste gênero musical aproveitarem o domingo de forma prazerosa e diferente. Convido a todos aqueles que gostam de rock a comparecerem no parque e prestigiarem o nosso cronograma de atrações”, disse Walmir.

“Além do divertimento e lazer, essa também é uma data importante para contribuir com o Fundo Social de Solidariedade. Doações de alimentos não perecíveis serão muito bem vindas para ajudar às famílias assistidas pelo órgão. Sem dúvida, será uma tarde de muita celebração. Serão muitas atrações disponíveis para públicos de todas as idades. Por isso, chamamos todos os suzanenses a participarem e se divertirem”, finalizou.