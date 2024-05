Max Feffer recebe mais uma edição do 'Rock no Parque' neste domingo

O Parque Municipal Max Feffer irá receber neste domingo (12/05) mais uma edição do projeto “Rock no Parque”. A atividade, promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano, ocorrerá no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, das 13 horas às 17h30.

Estão previstas quatro apresentações musicais. A banda suzanense “Bário” abrirá o evento com seu rock alternativo autoral. Em seguida, às 14 horas, será a vez do grupo “Eldhrimnir” subir ao palco, levando uma sonoridade das vertentes do Folk Metal, com uma leve influência de Country. Às 15 horas, “One In A Million” faz sua apresentação em tributo à icônica banda norte-americana Guns N'Roses. Encerrando essa edição do projeto, às 16 horas, “Wild Side - Mötley Crüe Tribute”, traz um pouco do hard rock dos anos 1980.

“O projeto ‘Rock no Parque’ é uma oportunidade para os suzanenses se reunirem, celebrarem a diversidade musical e apreciarem o talento de bandas locais e tributos a grandes ícones do rock. Estamos comprometidos em promover eventos culturais que enriqueçam a vida das pessoas e fortaleçam os laços comunitários por meio da música”, destacou o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti.

Artesanato

Além das apresentações musicais, o Parque Max Feffer também irá receber a tradicional feira de artesanato com peças de mais de 70 artesãos suzanenses cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, das 9 às 17 horas. “O evento poderá ser uma ótima oportunidade para garantir um presente para o Dia das Mães”, finalizou o chefe da pasta.