Cidades

Max Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólio

Doação de espécies pelo Rotary Club de Suzano marcou a ação que reuniu cerca de mil participantes, o prefeito Pedro Ishi e demais autoridades; evento também ocorreu em celebração do Dia da Árvore

22 setembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Max Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólioMax Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólio - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, recebeu no último domingo (21/09) a 2ª Corrida Contra a Poliomielite e o plantio de cinco mudas de grumixamas, árvore nativa da Mata Atlântica. A iniciativa foi promovida pelo Rotary Club de Suzano, com apoio da Prefeitura de Suzano, e reuniu cerca de mil participantes, além do prefeito Pedro Ishi; do presidente da Câmara, Artur Takayama; e da presidência do Rotary, contando com Mariusa Kariya (Rotary Club de Suzano), Alberto Kariya (Rotary Club Satélite de Suzano Baruel) e Eduardo Shiguetomi (Rotary Club de Suzano Sul).

A ação teve início com a corrida, que percorreu toda a área do Max Feffer. Em seguida, foram plantadas cinco mudas de grumixamas, reforçando a importância da preservação ambiental, o simbolismo do Dia da Árvore e a conscientização sobre a poliomielite, em alusão ao “Setembro Verde”, que busca orientar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil.

Também marcaram presença os secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang; de Saúde, Diego Ferreira; e de Transportes e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo. A 3ª Corrida Contra a Poliomielite já tem data confirmada e está prevista para acontecer em 13 de setembro do próximo ano.

A programação do Dia da Árvore em Suzano, celebrado na mesma data, já contabiliza cerca de 170 mudas plantadas. A agenda teve início na última quarta-feira (17/09), com o plantio de cem mudas no Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes (Parque do Mirante), realizado em parceria com a empresa Kimberly-Clark, e seguiu dois dias depois (19/09) com a doação de 70 mudas de cerejeiras pelo Rotary Club, na rua Masanosuke Shibata.

O secretário André Chiang destacou o simbolismo da data. “Cada árvore plantada representa mais qualidade de vida e mais equilíbrio ambiental para Suzano. Estamos ampliando nossas áreas verdes e fortalecendo um compromisso de sustentabilidade que é contínuo”, disse.

Já o secretário Diego Ferreira ressaltou a importância da mobilização para a prevenção de doenças. “A corrida é um exemplo de como a saúde pode ser promovida de forma coletiva, reunindo informação, atividade física e conscientização sobre a importância da vacinação contra a pólio”, explicou.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi reforçou o papel da iniciativa. “Unir esporte, saúde e preservação ambiental em um mesmo evento é um exemplo do quanto podemos avançar quando trabalhamos juntos. Esta corrida simboliza a luta contra a pólio e reforça nosso compromisso com o bem-estar da população”, destacou.

