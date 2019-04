Max Feffer, Viveiro e Suzanão são eleitos os melhores lugares

O Parque Max Feffer, Viveiro Municipal e o Estádio Suzanão foram eleitos, respectivamente, como os melhores lugares de Suzano. Este resultado foi obtido na enquete em comemoração aos 70 anos da cidade, lançada nas redes sociais pelo Diário de Suzano. Na enquete 'O Melhor de Suzano', os internautas votaram para decidir os três locais mais queridos da cidade.

Lançada a cerca de um mês, a campanha que movimentou as redes sociais revelou as preferências dos suzanenses quando o quesito é cultura e lazer. Ao menos 15 locais da cidade foram indicados como opções. O Parque Max Feffer ficou em primeiro lugar, o Viveiro Municipal em segundo e o Estádio Suzanão em terceiro.

O favorito entre os suzanenses é o Parque Municipal Max Feffer, eleito com 27% dos votos, ele reúne esporte, lazer e meio ambiente em um só lugar. De acordo com a Prefeitura, o local possui um estacionamento que comporta até 130 veículos. O parque conta com o Pavilhão Zumbi dos Palmares, que diariamente abriga aulas de ritmos, bem como pistas de caminhada e de ciclismo.

Além de bancos, quiosques, sanitários, bebedouros, iluminação noturna, piscina para aulas de natação e hidroginástica (apenas para alunos cadastrados) e uma arena poliesportiva. A última novidade do Max Feffer é o Suzano Skate Park, uma das maiores pistas de skate da América Latina.

O parque que fica localizado no Jardim Imperador é sucesso entre os jovens e já se tornou um dos pontos mais procurados da cidade, por unir o esporte, lazer e cultura em um só lugar.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que ficou em segundo lugar com 12% dos votos possui muita área verde, uma estufa e até mesmo um minhocário. Segundo a Prefeitura o local possui canteiros com espécies de mudas floríferas e frutíferas e o Jardim Oriental, com árvore cerejeira e um lago.

O local é perfeito para quem quer ficar conectado com a natureza. Além disso o Viveiro faz doação de mudas de plantas e serve como cenário para ensaios fotográficos. O Viveiro Municipal fica aberto todos os dias, das 8 às 17 horas e está localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador.

Em terceiro lugar esta o Estádio Suzanão, que abriga 13 modalidades e ainda fica aberto ao público que quiser praticar caminhada ou corrida em torno do campo de futebol.

De acordo com a Secretaria de Esportes, levando-se em conta as atividades no estádio, o Suzanão atende 7 mil pessoas em 21 modalidades, diretamente ou por meio de entidades conveniadas, em todo o município. O estádio fica localizado na Avenida Taiaçupeba, Jardim Colorado.

Os locais citados na enquete foram o Parque Max Feffer, Viveiro Municipal, Estádio Suzanão, Magic City, Estação da CPTM, Igreja Baruel, Praça Cidade das Flores, Praça dos Expedicionários, Teatro Municipal Armando de Ré, Templo Budista, Igreja Matriz, Bunkyo, Centro Cultural Francisco Carlos Moriconi, Cineteatro Wilma Bentivegna e Reserva Miraporanga.

A iniciativa foi elaborada em alusão ao aniversário de 70 anos de Suzano. Com a campanha, o jornal abre a oportunidade para que o suzanense possa "lembrar do local que mais gosta na cidade".