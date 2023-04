Meio Ambiente apresenta resultados do setor em audiência

Na ocasião, ele esteve acompanhado da diretora Solange Wuo, da tecnóloga Natacha Nakamura e da assessora Andreia Nascimento para exibir os trabalhos à Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar Animal, presidida pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Os principais temas tratados ao longo da sessão foram os resultados do projeto “Baby, me Leva”, que, desde janeiro de 2023, contabilizou 123 cães e gatos adotados, a atuação do Setor de Bem-Estar Animal em 215 vistorias acerca de casos abandono e maus-tratos e o atendimento clínico veterinário de cem animais por meio de parcerias, oportunizando a castração de 2.951 pets e a realização de 53 processos de microchipagem.

Chiang ressaltou que apresentar o trabalho da pasta é fundamental para que todos tenham acesso às melhorias promovidas no setor em Suzano. “Esta é uma maneira de abrir o diálogo em prol da nossa cidade, portanto, em nome de toda a secretaria, agradeço esta oportunidade”, pontuou.

A prestação de contas contou ainda com o acompanhamento dos vereadores Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; Edirlei Junior Reis, o Professor Edirlei; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Artur Takayama; e Jaime Siunte.

