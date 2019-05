Meio Ambiente e Fiscalização de Posturas impedem ocupação irregular em área pública

Uma operação conjunta entre a Secretaria de Meio Ambiente e o Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano impediu a ocupação irregular de uma área pública localizada no Jardim Miriam que receberá futuramente um Ecoponto. A ação ocorreu nesta terça-feira, 30, por volta das 10h30.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, as equipes foram até o terreno, que fica na rua Adelaide Capela, às margens da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), após denúncia anônima. No local, foi constatado o início da construção de uma possível moradia, que foi demolida de imediato. O responsável pela ocupação não foi localizado. A área já havia sido alvo de invasão há um ano.



A pasta prevê neste local a instalação de um Ecoponto, que receberá resíduos de construção civil de até um metro cúbico por pessoa. “A previsão é de que a obra tenha início em dois meses. Até lá as equipes estarão preservando o terreno. Ao menor sinal de movimentação estranha, é importante que a população ajude e denuncie”, destaca Gianuzzi.

Os munícipes que quiserem prestar queixas e apresentar denúncias sobre ocorrências semelhantes podem procurar o Departamento de Fiscalização de Posturas (4745-2046) ou a Secretaria de Meio Ambiente (4745-2055), ambas localizadas no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.