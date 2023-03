Meio Ambiente realiza debate sobre água, clima e força feminina

Durante a live, Larissa, Chiang e outros 40 participantes, inclusive com mulheres que são autoridades no tema, trataram sobre diversos assuntos. Com condução do engenheiro ambiental Allan Santos de Oliveira, as integrantes debateram sobre a importância da preservação de recursos naturais como a água e a área verde em um município, a atenção para as alterações climáticas - pontuando ainda a relevância das ações humanas - e, sobretudo, na atuação feminina na defesa dessas causas.

Em sua fala, Chiang relatou que a ocasião marca o lançamento do programa de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável + Educação Ambiental (ODSEA). “Por meio desta iniciativa buscamos vincular a Educação Ambiental com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na cidade, incluindo temas importantes como a igualdade de gênero, água limpa e saneamento básico, e o combate às alterações climáticas, cada uma representando uma ODS diferente que, agregadas, servirão para fortalecer os cuidados no município”, comentou.

Ao longo da conversa, as integrantes entraram também no tópico da vivência da mulher na sociedade. Com relatos acerca de situações presenciadas no dia a dia e em casos pessoais, as participantes refletiram sobre o combate ao machismo em cada setor, quer seja no profissional, como no baixo número de presença consolidada no meio científico e em cargos de alta hierarquia em empresas, quer seja no pessoal, em relação aos afazeres domésticos, muitas vezes polarizados na figura feminina sem justificativa válida.

“Temos um poder e uma capacidade que, por vezes, acaba sendo esquecida ou ignorada. Um dos objetivos desses diálogos é orientar em relação a estes cuidados e, de forma complementar, mostrar que podemos ser ainda mais do que acreditamos ser, sempre com união, determinação e um desejo de fazer o certo”, comentou Larissa.

Ainda segundo a primeira-dama, o encontro foi muito positivo em todos os sentidos. “Acredito que nós, mulheres, que historicamente estamos muito ligadas à natureza e às causas globais, carregamos conosco a obrigação de assumir um protagonismo na construção de um futuro melhor para todos por meio de relações mais equilibradas quando consideramos o cuidado com o meio ambiente. Agradeço ao secretário André pelo convite e pela organização dessa ação, assim como a presença de todos e todas neste bate-papo tão produtivo”, pontuou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou durante a noite da última segunda-feira (20) a 5ª edição do bate-papo virtual “Diálogos Ambientais”, com foco em temas presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) em Suzano. A discussão envolveu os cuidados com a água, clima e a participação feminina na esfera socioambiental. A live contou com participação do chefe da pasta, André Chiang, e da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.