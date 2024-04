Meio Ambiente segue recebendo solicitações para castração e registro animal

O Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano oferece uma variedade de serviços em benefício dos pets e, dentre eles, estão a castração e o registro animal. Os serviços são totalmente gratuitos e podem ser solicitados por meio do site da administração municipal ou na sede da pasta.

Desde 2018, o projeto de castração já executou o procedimento em 9.166 animais. As ações ocorrem uma vez por mês e, para participar dos mutirões, é necessário que o munícipe realize a inscrição por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano ou diretamente na Secretaria de Meio Ambiente (rua Paulo Portela, 210), no interior do Centro Unificado de Serviços (Centrus), portando um documento pessoais como identidade, CPF e comprovante de residência de Suzano. Após a inscrição, uma das clínicas conveniadas pela Prefeitura de Suzano entrará em contato por ordem de inscrição para agendar a cirurgia.

Já o Registro Geral Animal (RGA) começou em outubro do ano passado e, até o momento, já alcançou a marca de 938 solicitações e 451 medalhas de identificação entregues aos tutores, os outros 487 RGAs foram emitidos e encaminhadas por e-mail, porém ainda não houve a retiradas das medalhas pelos tutores. Diferentemente da castração, o RGA só pode ser solicitado por meio do link bit.ly/RGAnimalSuz, sendo obrigatório o envio dos mesmos documentos pessoais e uma foto do animal. É fundamental destacar a importância de os solicitantes retirarem a medalha de identificação na sede do órgão municipal após receberem o e-mail de confirmação da pasta, pois ela contém um QR Code que pode ser escaneado para localizar a família, caso o animal se perca.

Segundo o secretário interino de Meio Ambiente de Suzano, Elvis Vieira, os serviços oferecidos promovem a saúde e o desenvolvimento dos animais, além de garantir mais segurança aos pets e tranquilidade aos tutores. “Estamos empenhados em garantir um compromisso que vai além de cuidar de animais, queremos assegurar o bem-estar deles e, caso se percam, poder devolvê-los aos tutores, por isso seguimos com esses projetos que têm dado muito certo em nossa cidade”, apontou o chefe da pasta.

Informações sobre esses e demais serviços oferecidos pelo Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055.