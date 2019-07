Melhor Idade de Suzano agora pode ter aulas de Música Japonesa

O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (CCMI) vai abrir inscrições na próxima semana para um novo curso: Música Japonesa. O objetivo é ensinar os participantes a cantarem canções da cultura nipônica. A previsão é de que as aulas tenham início em 2 de agosto (sexta-feira). Ao todo, são 40 vagas disponíveis.

Para participar é necessário ter mais de 55 anos e fazer inscrição pessoalmente na sede do órgão municipal a partir de 10 de julho (quarta-feira), das 8 às 17 horas. No ato do cadastro serão solicitados documento pessoal, comprovante de endereço de Suzano e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). As aulas serão realizadas pela professora voluntária Simone Nakamura de agosto a dezembro, sempre às sextas-feiras, das 14 às 16 horas.

“É algo inédito e diferente dos outros cursos que normalmente oferecemos. Não temos dúvida de que atrairá bastante gente que quer aprender a cantar em japonês. A professora que se colocou para ministrar as aulas gosta muito de trabalhar com idosos também e tem tudo para dar certo. Mais uma vez, a Prefeitura de Suzano demonstra sua atenção para com o público da Melhor Idade”, destacou a primeira-dama e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi.

Além deste, a unidade ainda tem outros cursos com vagas remanescentes: Dança de Salão (37), Pintura em Stencil (16), Pintura em Tecido (5) e Artesanato (5) e Informática Básica (2). Atualmente, são mais de 500 pessoas inscritas em diversas atividades oferecidas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4743-1600. O CCMI fica na rua Benjamin Constant, 1.375, na área central de Suzano.