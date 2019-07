Melhoria na SP-66 em Suzano pode ser feita por convênio, diz DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou, na semana passada, que as intervenções a serem realizadas em rodovias de Suzano, como a Major Pinheiro Fróes (SP-66), é possível por meio de convênio entre o Estado e administração municipal seja feito para que a via receba melhorias, que é o pedido da população.

A via é duplicada com duas faixas de rolamento para cada sentido. A separação das duas pistas é feita por intermédio de canteiro central.

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano e segundo a nota emitida, a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Suzano afirmou que a SP-66 é responsabilidade do governo do Estado, que define quais intervenções podem ser feitas. Contudo, o DER informa que o trecho, e sua respectiva conservação, da SP-66 em Suzano é de responsabilidade da administração municipal.

Os comerciantes, moradores e motoristas que trabalham, residem e transitam nas proximidades da Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) pedem por melhorias gerais na via, como recapeamento, pinturas, implantação de faixas de pedestres e melhorias e/ou trocas nas sinalizações verticais (placas) e horizontais (pinturas de solo). A atendente de restaurante Natalia Pereira diz que novos semáforos poderiam ser implantados na via, além de faixas de pedestres.

"Em algumas partes da via você não encontra semáforo ou faixa de pedestre. Isso acaba atrapalhando um pouco".

O gerente comercial Emerson Silva comenta que a sinalização na Avenida deveria ser mais trabalhada, já que há placas danificadas que dificultam a situação dos motoristas que transitam pela via. "A Avenida poderia ser revitalizada. A sinalização quando é bem feita ajuda a não afunilar o trânsito e facilita a vida de muitas pessoas", indaga Silva.

O frentista Ailton Rodrigues ressalta a questão da arborização, com a implantação de coqueiros no canteiro central da Avenida (como mostra a reportagem publicada pelo DS na edição impressa do dia 4). Ele afirma que isso já pode ser considerado um tipo de melhoria, porque deixa o trecho com um visual mais bonito e diferente.

Além disso, Rodrigues conta que a falta de faixas de pedestres na via ocasiona acidentes, já que os pedestres não possuem um local fixo pra atravessar na Avenida. "Deveriam implantar mais faixas pela Avenida, por causa do risco que os pedestres assumem ao atravessarem a rua num local onde não tem faixa", salienta Rodrigues.

Weverson José da Silva, frentista, compartilha das mesmas opiniões de Ailton e acrescenta que a Major Pinheiro Fróes recebe, diariamente, grande fluxo de veículos, por isso a sinalização deveria ser melhorada, como a questão de placas, implantação de faixas de pedestres e conscientização geral da população, para que tenham cuidado no momento em que transitam pela via. "Faixas de pedestres deveriam ser implantadas em diversas partes do trecho, porque são muitos carros que circulam por aqui e isso é perigoso", informa o frentista.