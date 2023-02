Menor bebê prematuro nascido na Santa Casa de Suzano recebe alta

Emoção e alegria marcaram a alta de Milena, a menor criança nascida na Santa Casa de Misericórdia de Suzano, que veio ao mundo com apenas 580 gramas e 26 semanas de gestação, o equivalente a um semestre de gravidez. Após quatro meses de acompanhamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, ela teve autorização para ir para casa na última segunda-feira (13/02) e pode desfrutar da companhia e cuidados da família. A liberação da pequena, que vai ficar na história suzanense, contou com a presença do secretário de Saúde, Pedro Ishi, e do vereador e vice-presidente do Legislativo da cidade, Marco Antônio dos Santos, o Maizena, além dos profissionais da UTI Neonatal envolvidos no processo.

A Câmara de Vereadores homenageou os profissionais durante sessão na quarta-feira (15/02), por meio de uma Moção de Aplausos. A honraria foi uma indicação de Maizena, com objetivo de valorizar toda a equipe responsável pela dedicação diária para salvar vidas, independentemente da circunstância. Na ocasião, Ishi também foi homenageado pela atuação frente à Secretaria de Saúde.

Segundo o chefe da pasta, iniciativas como esta são motivadoras para que os serviços oferecidos à população tenham cada vez mais empenho, qualidade e motivação por parte dos profissionais de saúde. “Agradeço a todos os vereadores pelo prestígio e por essa bonita cerimônia realizada nesta noite, na pessoa do presidente da Casa de Leis: Joaquim Rosa. O nascimento e bem-estar da menor bebê prematura é mais um indicativo do quanto este trabalho humanizado é importante e salva vidas”, afirmou o secretário.

Ishi reforçou o reconhecimento por parte do Legislativo municipal e enalteceu todos que estiveram envolvidos nesta conquista. “Reforço meus parabéns em nome do interventor da Santa Casa, Sadao Sakai, da diretora Polly Souza e da diretora da RUE (Rede de Urgência e Emergência), Cíntia Steffens Watanabe. Por fim, agradeço a minha família que esteve comigo, minha esposa Déborah Raffoul, e meus filhos Mateus e Rafinha, meu porto-seguro”, emendou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também ressaltou o trabalho efetuado pela equipe no cuidado com a bebê. “Quando recebi a notícia de que a Milena estava indo para casa, não pude conter a alegria tamanha a minha satisfação. Digo isso porque ela, com a ajuda e competência dos profissionais, lutou bravamente, se fortaleceu, e pôde ir para casa e ficar ao lado da família. Quero apontar o trabalho feito por médicos, enfermeiros e demais profissionais envolvidos; vocês são verdadeiros heróis, assim como a pequena Milena, e são merecedores de todas as homenagens”, afirmou Ashiuchi.

Além do corpo clínico da Santa Casa, o prefeito rendeu elogios ao secretário de Saúde e ao interventor da unidade. “Tenho que destacar o trabalho feito pelo Pedro e pelo Sadao à frente da Santa Casa. Ouvimos muitos casos de crianças que nasceram com sete meses de gestação e conseguirem se recuperar após passar o período necessário na UTI, mas não existem muitos casos de bebês nascidos com seis meses e nesse sentido a Santa Casa executou um trabalho excepcional, parabéns ao dois”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.

O espaço da UTI Neonatal da Santa Casa é reservado para o tratamento de crianças prematuras e que apresentam alguma complicação ao nascer e, posteriormente, necessitem de cuidados de terapia intensiva. O trabalho de uma equipe multidisciplinar possibilita, além da assistência médica, a disponibilização de serviços essenciais para a população suzanense com qualidade e respeito, de forma inclusiva e igualitária.