Greve dos trabalhadores dos Correios não afeta entrega de correspondências em Suzano

A paralisação parcial no Centro de Distribuição (CDD) dos Correios em Suzano não tem afetado as entregas de encomendas nem os atendimentos nas agências da cidade. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, não há nenhum produto parado, mas existem atrasos. A greve vigente na região desde a última semana reduziu o efetivo de funcionário em 30%. A expectativa é de que uma nova assembleia com os trabalhadores seja realizada quinta-feira junto ao Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e zona postal de Sorocaba (SINTECT-SP), isso porque uma audiência de conciliação entre as lideranças sindicais e a empresa está agendada para hoje a tarde, em Brasília. A categoria realizará um ato da categoria no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, onde até 7 mil pessoas são esperadas.

O vendedor Gustavo Vieira possui uma loja online e envia mercadorias semanalmente. Na última semana, ao menos sete pacotes foram despachados na agência central de Suzano. “Não afetou ainda meus negócios, é uma paralisação parcial, então o impacto é ameno. Dos sete pacotes, apenas um ainda não chegou ao destinatário. É uma encomenda para Campinas, enviada quarta-feira com previsão de chegada em um dia útil. Acompanho o caminho por aplicativo. Na última atualização, o produto saiu de São Paulo para Campinas, porém não há muita precisão”. Vieira também lamentou que nenhum respaldo ou previsão são fornecidos em casos de atrasos.

A versão é confirmada por outro proprietário de loja online, Thiago Farina. “Eu envio e recebo toda semana, até agora está funcionando. Enviei um produto na sexta-feira e chegou ontem (segunda-feira) ao destinatário”. Alysson Silva Pereira tem a mesma profissão e também é adepto de aplicativos para acompanhar a encomenda. “Sem problemas para envio. Toda vez que chega, eu recebo um aviso”, comenta.

Eduardo Umbelino de Jesus é repositor de uma empresa e realiza postagens ainda com mais freqüências. “Vou ao Correios todos os dias e deixo no mínimo dois pacotes, não percebi atrasos no serviço”, afirmou.