Mesmo com semana sem chuvas, represas da região operam acima da capacidade

Duas das cinco represas do Alto Tietê continuam operando acima da capacidade. As barragens de Taiaçupeba e Jundiaí estão com 108,72% e 103,15%, respectivamente. Outras três represas registram níveis pluviométricos abaixo do limite (100%). Os dados foram atualizado nesta quarta-feira (3) no portal da Companhia de Saneamento Básico (Sabesp).

A região não registra nenhum forte temporal desde o dia 22 de março, o que poderia ocasionar ao aumento das represas e, também, o nível do sistema que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas nas dez cidades do Alto Tietê.

O único dia em que choveu pouco, mas uma quantidade considerável para o cálculo foi em 30 de março. Segundo os dados computados pela Companhia, a Represa Taiaçupeba contabilizou a pluviometria de 1 milímetro. Já na Represa Jundiaí, foi cerca de 0,40 milímetros.

Abaixo da capacidade

Apesar de o volume de água represado em Taiaçupeba e Jundiaí estar acima de 100%, os demais reservatórios da região operam num nível de segurança, sem que haja necessidade de verter e/ou aumentar a vazão. A Represa Paraitinga registra nesta quarta-feira 96,94%; seguido de Ponte Nova 84,45%; e Biritiba, com 80,03%.

Previsão do tempo

De acordo com o portal Climatempo, a previsão é de sol nesta quinta-feira (4). Na sexta-feira, dia 5, os metereologistas prevêem chance de 60% de chover, principalmente entre tarde e noite. A probabilidade de pancadas de chuvas aumenta no fim de semana, com 90% e 75%.