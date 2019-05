Mídias piratas, cigarros falsificados e réplicas de armas são destruídos

A Prefeitura de Suzano destruiu na tarde desta segunda-feira (27) cerca de 200 mil itens irregulares e falsificados na garagem da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, localizada no Parque Residencial Casa Branca.

Os objetos, entre 180 mil CDs e DVDs piratas, 12 mil maços de cigarros contrabandeados ou adulterados e 300 simulacros de armas de fogo, foram apreendidos pelos agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas no período de outubro de 2018 a maio deste ano. As apreensões foram feitas no quadrilátero central da cidade, no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria (Terminal Norte) e na “Feira do Rolo” do Jardim Dona Benta.

Os itens foram encaminhados ao local para inutilização com escolta da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM). Com um rolo compressor da Prefeitura de Suzano, as mídias, os maços de cigarro e as réplicas de armas foram destruídos e os restos encaminhados para incineração na sede da prestadora de serviços responsável pela limpeza urbana em Suzano, a Pioneira Saneamento.

O Departamento de Fiscalização de Posturas esclarece que todos os objetos não-perecíveis recolhidos junto a vendedores irregulares que atuam no município, como utensílios domésticos e roupas, foram encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade para doação. Já os produtos perecíveis, como hortifrutigranjeiros, foram enviados para descarte, uma vez que em muitos casos não foi possível comprovar a validade ou a qualidade.

O coordenador do setor, Edson Tavares, ressaltou que as ações realizadas têm como principal objetivo o bem-estar da população. “Este é fruto de um trabalho que protege comerciantes e consumidores e garante a ordem pública ao evitar que réplicas de armas de fogo sejam utilizadas com más intenções. Continuamos o nosso trabalho e vamos seguir fiscalizando”, explicou.

Queixas e denúncias acerca da venda irregular e outras ações voltadas ao público podem ser encaminhadas ao Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano, pelo telefone (11) 4745-2046 ou no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210, 1º andar – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.