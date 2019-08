Miguel Badra ganha creche comunitária

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, inaugurou na tarde deste sábado (17/08) a Creche Comunitária Sementinhas, no bairro Cidade Miguel Badra, em parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae). A unidade vai atender 130 crianças, com idades entre 1 e 2 anos, a partir de segunda-feira (19/08).

Localizado no número 751 da avenida Miguel Badra, a creche vai atender tanto em regime integral quanto parcial. A entrega é fruto de uma parceria entre a entidade e a Secretaria Municipal de Educação, que fará um repasse mensal de R$ 43,7 mil para custeio do equipamento.

De acordo com a presidente da Aamae, Silvia Rangel, a demanda é provida pelo cadastro realizado junto à comunidade que aguarda uma vaga para creche na região. “Por aqui, serão 130 crianças atendidas, sendo 110 em período integral e 20 parcial. Temos uma média de 20 funcionários, com 8 salas, refeitório, sala de dentista, sala bilíngue e área de lazer. Quem estará gerindo a unidade será o diretor Matheus Moreira”, explicou.

Na oportunidade, representando a Câmara Municipal, o vereador Marcos Antonio dos Santos salientou o trabalho executado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi à frente da Educação municipal, com a preocupação de atender as crianças da cidade. “Parabéns ao prefeito, ao secretário de Educação e à Aamae pelo trabalho em abrir mais uma creche. Certamente esta unidade vai suprir a demanda do bairro e, em nome das famílias do Miguel Badra, agradeço por esta inauguração”, disse.

Emocionada pela inauguração, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, lembrou que o projeto faz parte de um sonho da entidade e da prefeitura. “Hoje estamos concretizando um sonho da Aamae e da prefeitura. Fico extremamente feliz em estar aqui, porque sei do quanto essa unidade vai ajudar as famílias. Parabéns à presidente Silvia (Rangel) e ao prefeito Rodrigo Ashiuchi”, comemorou.

Para o chefe do Executivo suzanense, a creche vem atender 130 crianças da região e somar com a Educação Municipal. “É com muito esforço, dedicação e com o apoio de Deus que já entregamos 7 creches comunitárias, três escolas e mais três estão a caminho. Inclusive, foi por meio das creches conveniadas que já criamos 1,2 mil novas vagas na cidade. Nas próximas semanas, vamos entregar também mais uma unidade no Jardim Quaresmeira. Estou muito honrado de estar aqui. Tenham certeza que estaremos sempre apoiando e ajudando as crianças, as famílias e as entidades de Suzano”, concluiu.

Também estiveram no evento o diretor da Secretaria Municipal de Governo, Samio Kimura; o coordenador-geral do Programa de Esporte, Lazer e Cidadania (Pelc), Luiz Carlos Vieira Ruiz; e o assessor estratégico e diretor do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, Márcio Alexandre de Souza.