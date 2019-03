Ministério Público analisa situação da Santa Casa de Suzano

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) informou que a situação financeira da Santa Casa está sendo analisada pela Promotoria de Suzano e que, por enquanto, os relatórios enviados pela Prefeitura de Suzano estão sendo investigados. A promotora responsável pelo caso é Flávia Flores Rigolo.

De acordo com informações do MPSP, a Prefeitura tem obedecido ao prazo estabelecido do envio dos relatórios, três meses. O último ofício foi encaminhado esse mês. As analises foram solicitadas em 2018 e desde esse período, a administração pública de Suzano tem cumprido o compromisso.

A Santa Casa tem hoje, uma dívida de R$ 321 milhões. Desse total, R$ 79,023 milhões são referentes a dívidas gerais (Fornecedores, Tributos, etc), R$ 229,18 milhões de ações judiciais em trâmite e R$ 13,61 milhões de dívidas no Tribunal de Contas. Uma parte da dívida foi quitada pela Prefeitura em 2017 e 2018, o valor pago de R$ 13,39 milhões diminuiu o valor inicial, que era de R$ 335,22 milhões.

Mesmo com uma parte quitada, a Santa Casa corre o risco de ser fechada, já que o prédio foi penhorado em 2016.