Ministério repassa 3,6% de verba e Hospital de Suzano atinge 5% de obras

O Hospital Federal de Suzano está com 5% das obras concluídas, calcula o Ministério da Saúde. Orçada em R$ 28 milhões, sendo R$ 24,7 milhões do Governo Federal e R$ 3,4 milhões de contrapartida do município, a unidade está em construção desde dezembro de 2017.

De acordo com o Ministério da Saúde, órgão federal responsável pelas informações citadas, foi repassado para a primeira etapa das obras apenas R$ 905 mil, ou seja, 3,6% do valor estimado, uma vez que menos da metade das obras foram realizadas até o momento.

"Todo o recurso federal está com a Caixa Econômica, que faz a medição das etapas da obra e realiza os repasses ao município. O contrato segue vigente até 30 de dezembro de 2019", garante o Ministério.

Com previsão de término em 18 meses, a primeira etapa do Hospital contemplaria um Pronto-Socorro (PS) Infantil, um PS Adulto de urgência e emergência, além de salas de leitos e especialidades em um espaço de 8 mil metros quadrados.

Passado 16 meses do início das construções, nenhuma estrutura física foi levantada. O DS foi até o local para observar o andamento dos serviços. Nenhum caminhão, trator ou operário foi visto em atividade. O local estava cercado, e aparentemente as obras parecem estar paralisadas.

Segundo a Prefeitura de Suzano, as obras do Hospital passam por um processo de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal.

"A construção do Hospital Federal está na conclusão de sua primeira fase (instalação de fundação, que é uma das etapas mais complexas em virtude das chuvas que atingiram a região no primeiro trimestre deste ano), e continua até o momento com seu orçamento original", conclui.