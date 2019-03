Ministro da Educação fará estudo para criar escola cívico-militar em Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu no começo da noite desta segunda-feira (25/03) com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, em Brasília, para solicitar liberação de verba para construção de duas unidades de educação infantil, sendo uma no Jardim Belém e outra no Jardim Graziela, e estudo para criação de uma escola cívico-militar na cidade. O encontro também foi acompanhado pela deputada federal Katia Sastre.

De acordo com o chefe do Executivo, Suzano aguarda liberação para início das obras das duas creches desde o ano passado. “Inicialmente, os documentos das unidades receberiam reformulação por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Desde então, estamos aguardando os trâmites legais para construirmos. Por isso, vim pedir apoio e celeridade neste processo”, explicou.

Em seguida, Ashicuhi falou sobre a aplicação de um modelo cívico-militar em um prédio municipal. A unidade seria criada na antiga estrutura que abrigava o Sesi, no Jardim Monte Cristo. O ministro, por sua vez, afirmou que deseja firmar a parceria o quanto antes. “Queremos desenvolver um trabalho com o município. A partir desta conversa, vamos estudar um modelo para implantar em Suzano. Vale ressaltar que o modelo não implica na parte pedagógica, mas, sim, no setor administrativo. Para mim, disciplina gera proteção”, disse Vélez.

Para o prefeito de Suzano, a parceria seria para reformar toda a unidade a fim de que possa receber alunos da rede municipal. “O ministro se mostrou bastante disposto a implementar essa nova escola em Suzano e vai continuar em tratativas com a nossa administração municipal para que possamos estudar todos os pontos. A partir disso, daremos início ao processo de criação desta escola cívico-militar”, informou Ashiuchi.

Outro assunto tratado no encontro foi o estudo de viabilização de autorização do curso de Medicina na Faculdade Piaget, abrigada no Jardim Imperador, em Suzano. O objetivo dessa nova capacitação seria para integrar os alunos junto ao Hospital Federal, que está sendo construído próximo à instituição de ensino superior.

Também estiveram presentes na audiência o secretário-executivo adjunto Rubens Barreto e a sub-secretária de Fomento às Escolas Cívico-Militares, Márcia Amarílio da Cunha.