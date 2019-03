Ministro da Educação recebe Ashiuchi nesta segunda-feira em Brasília

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), deve se reunir com o ministro da Educação, Ricardo Vélez, nesta segunda-feira (25), em Brasília. O assunto do encontro não foi divulgado. A assessoria do republicano disse que serão discutidas parcerias e apoios exclusivamente para rede municipal.

O encontro de Ashiuchi foi um convite do próprio ministro Ricardo Vélez. Mesmo diante de uma pauta indefinida, porém, Vélez indicou, no Twitter, que estuda a militarização da Escola Estadual (E.E) Raul Brasil. Mas, a unidade é gerida pelo Estado e não pelo município. A Secretaria da Educação do Estado não divulgou nenhuma nota a respeito do tema (militarização).

A mensagem de Vélez também informou sobre o adiantamento de repasse anual de verba federal do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). "Como um alento à comunidade escolar de Suzano, Raul Brasil, informo que o MEC antecipou o repasse anual do PDDE. Segunda-feira, me encontrarei com o prefeito, Rodrigo Ashiuchi, para estudarmos a viabilidade do modelo cívico-militar na escola", escreveu Vélez no Twitter.

Massacre

O massacre na E.E Raul Brasil foi a pior tragédia na história de Suzano. Oito pessoas foram assassinadas a tiros e golpes de machadinha e 11 ficaram feridas. Os atiradores morreram logo após o crime, depois que um deles atirou no comparsa e se matou.

Na quarta-feira passada (20), a tragédia completou uma semana. Diversas homenagens foram realizadas ao longo dos dias. A expectativa é que as aulas retornem nesta terça-feira (26).