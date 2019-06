Missas, procissões e tapetes vão marcar feriado em Suzano e região

O feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (20) é celebrado pela Igreja Católica em todo o País. As paróquias da região do Alto Tietê programaram missas e confecção de tapetes.

Em Suzano, a Paróquia São Sebastião realizará missa às 10 horas. Em seguida haverá procissão. As demais paróquias vão contar apenas com a celebração de missas. A do Bom Pastor terá início às 16 horas; a da Nossa Senhora de Lourdes começará às 15 horas; a da Santa Suzana às 9 horas.

Já em Itaquaquecetuba, a confecção de tapetes será realizada às 12 horas na Paróquia Jesus Divino Mestre e às 15 horas a missa será celebrada.

A Paróquia Cristo Redentor também confeccionará tapetes às 8 horas e a missa terá início às 17 horas. A Paróquia Nossa Senhora D'Ajuda e a São Bartolomeu terão missas e procissões.

Já outras duas paróquias do município, como a Nossa Senhora do Carmo e Santa Isabel de Portugal, terão

missas, com início às 18 e 16 horas, respectivamente.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Paróquia Nossa Senhora da Paz celebrará missa em dois horários: um na parte da manhã e outra na parte da tarde, sendo às 9 e 16 horas.

Apenas a Paróquia São Francisco de Assis terá missa e procissão em seguida, tendo início às 16 horas. Já as Paróquias Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Paróquia Santa Cruz e Santa Margarida D'Youville terão apenas festividades em celebração a missa, que começará às 9, 17 e 16 horas, respectivamente.

Em Poá, as paróquias Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora de Fátima celebrarão juntas as festividades.

Às 16 horas a missa tem início na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima. Após a celebração, a procissão segue até a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes.

A Paróquia São José também contará com a celebração da Santa Missa e procissão com início às 17 horas.

A principal celebração do feriado católico em Mogi das Cruzes acontecerá na Paróquia Santana (Catedral). A missa terá início às 9 horas e será presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini e posteriormente a procissão será realizada.

Na parte da tarde e da noite a paróquia também contará com festividades e missas. Uma às 12 e outra às 19 horas.