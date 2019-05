Moção de apelo pede ao governador medidas de segurança nas escolas

O governador João Doria (PSDB) deve receber nos próximos dias a moção de apelo aprovada na Câmara de Suzano que solicita medidas que sejam cabíveis para intensificar a segurança nas escolas estaduais.

A Secretaria de Estado da Educação garante que um projeto para o reforço da segurança nas escolas mais vulneráveis está sendo estudando, assim como uma revisão completa nas 5,3 mil unidades de ensino do Estado.

A moção é de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, e tem como foco as escolas de Suzano por conta da tragédia na escola Raul Brasil. "Após o ataque na escola, os pais, alunos e funcionários das demais unidades escolares e a comunidade estão com receio e sensação de insegurança", explica.

A Polícia Militar (PM) assegura que todas as ações de policiamento foram intensificadas no entorno do perímetro da escola e que, além da Ronda Escolar - que realiza patrulha das 6h às 23h30, todos os dias - a Rocam, Força Tática e radiopatrulhamento comunitário estão com a atenção voltada aos chamados feitos pelas instituições de ensino.

"Em Suzano, foi realizada reunião entre o Comandante da PM, responsável pelo policiamento da área, a diretoria regional de ensino e 68 diretores de unidades no município de Suzano e Ferraz de Vasconcelos, com o objetivo de implementar estratégias para melhorar segurança das escolas", garante.

A Secretaria de Educação ainda ressalta que foram instalados novos portões na Raul Brasil para controle de acesso e dois seguranças para realizar os monitoramentos dentro e fora da escola durante o período de aula. "A escola e a Diretoria Regional de Ensino de Suzano estão à disposição dos pais, responsáveis e alunos para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos", informa.