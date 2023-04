Mogi-Bertioga recebe 82 mil veículos no Feriado de Tiradentes

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), principal via de ligação do Alto Tietê para o litoral paulista, deve receber 82,8 mil veículos durante o feriadão prolongado de Tiradentes, conforme prevê o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O departamento deu início, nesta quinta-feira (20), à Operação Tiradentes. Em todo o estado de São Paulo, a expectativa é de que cerca de 931 mil veículos circulem pelas principais rodovias administradas pela autarquia.

O DER recomenda que os motoristas optem por circular nesta quinta-feira a partir das 22 horas. Já nesta sexta-feira (21), o melhor horário é até as 7 horas e após as 19 horas. No sábado (22), a circulação deve ser mais complicada entre 8h e 20 horas. Já no domingo (23), dia previsto para o retorno de quem desce a serra, o horário de melhor movimento é até as 10 horas e após as 22 horas.

Do total estimado para as principais rodovias, o DER projeta que 854 mil veículos circularão pelas rodovias litorâneas e Rodovia Raposo Tavares (SP-270), via de saída da capital.