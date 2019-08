Moradores cobram solução para aparecimento de escorpiões em Suzano

Moradores de diversos pontos de Suzano reclamam das recentes aparições de escorpiões na cidade. Em pelo menos quatro bairros, incluindo o Centro, o animal peçonhento foi visto por moradores, causando apreensão nos mesmos. Para tranquilizar a situação, o setor de Vigilância de Zoonoses da Prefeitura de Suzano afirmou, por meio de nota, que já está acompanhando os casos de surgimento de escorpiões na cidade e pede para que novos casos sejam informados pelo telefone 4745-2064, das 8 às 17 horas.

A professora coordenadora da Diretoria de Ensino de Suzano, Leila Schimith, disse que um escorpião foi visto na Rua Portugal Freixo, no Centro da cidade, na última sexta-feira (9). Uma vizinha estava passando em frente a casa quando viu o cachorro latindo e olhando para a parede. A mulher avisou a tia de Leila, que é a dona da casa, e matou o animal.

Ela disse que não é a primeira vez que vê o aracnídeo pessoalmente na cidade, mas se espantou com o fato de ele ter aparecido na região central. "Já peguei caixa com escorpião na Escola Estadual Professor Carlos Molteni, mas ali tem um córrego atrás. Sabemos que em outros bairros mais afastados, isso acontece, mas no Centro? É um absurdo", afirmou.

Nas redes sociais, há relatos de que o animal foi visto nos bairros Casa Branca e Parque Maria Helena. No Jardim Belém, um escorpião foi visto há duas semanas próximo ao túnel de entrada do bairro.

O morador Everton de Souza viu o animal. "É um perigo. Para nós que temos criança em casa, fica difícil ficar tranquilo", afirmou. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras, Gustavo Ferreira, reclamou da situação de alguns locais da cidade, que estão servindo como criadouro para o animal. "Isso é falta de zeladoria, falta limpeza em alguns locais. O prefeito é bem intencionado, mas precisa olhar com os próprios olhos essa situação", disse.

Cuidados

A Vigilância de Zoonoses de Suzano recomenda que os moradores adotem algumas ações para evitar a proliferação do escorpião. Entre elas, realizar a limpeza de terrenos com o acúmulo de entulho, que servem de abrigo para o animal.

Além disso, é importante que as pessoas evitem deixar restos de comida jogados. Eles podem atrair insetos como moscas e baratas, que servem de alimento para o escorpião.