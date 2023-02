Moradores da Chácara Mea e Jardim São Luís denunciam situação dos bairros 

Os moradores da Chácara Mea e do Jardim São Luís, na região norte e no distrito de Palmeiras, em Suzano, denunciam a condição dos locais. As reclamações são referentes a assaltos, falta de iluminação e obras paradas.

Em entrevista ao DS, o produtor rural e residente do bairro Chácara Mea há mais de 7 anos, Gustavo Cardoso, disse que a situação é preocupante. “Está um verdadeiro caos. Precisamos muito da ajuda aqui no bairro. Está muito difícil”, comunicou.

No bairro, 15 residentes se reuniram junto com Cardoso para denunciar as dificuldades no local. Entre elas, estão obras paradas, boca de lobo solta, falta de iluminação e enchentes no período de chuvas.

Nos dias de alagamento “mais de 50 carros” ficam atolados nas ruas sem asfalto. Os residentes também reclamam da falta da linha de ônibus que foi retirada e da segurança.

“Há assalto toda semana devido a escuridão do lugar e tiraram a linha de ônibus, a situação ficou extrema”, disse.

A partir do cenário, os moradores estão desenvolvendo um abaixo-assinado. “Não dá mais para viver numa situação dessa. Famílias, idosos e crianças que precisam de qualidade de vida. Já encaminhamos vários vídeos e ofícios. Tentamos várias vezes aproximação [com a Prefeitura] para tentar reunião e tirar as coisas do papel. Mas não obtivemos respostas”.

BAIRRO JARDIM SÃO LUÍS

O morador do bairro Jardim São Luís, Atanael, também criticou a falta de asfalto no local. Chamou atenção para a frente da sua casa, com cimento descendo junto com a enchente depois de chuvas fortes. “Está desse jeito há cinco anos”, comentou Atanael.

PREFEITURA

O DS entrou em contato com a Prefeitura de Suzano para verificar se as obras serão retomadas e a previsão de melhorias.

Em nota, informaram que ambos os bairros estão recebendo obras de pavimentação.

“Na Chácara Mea, as ruas Rosa Umehara Manabe, Sérgio Domingues e Saburô Manabe e a estrada Mauro Amarante Neves estão passando pelos trabalhos de construção de guias e sarjetas, além da parte de drenagem, e devem receber a aplicação de binder e, na sequência, a camada de asfalto. O mesmo procedimento ocorre no Jardim São Luís. No entanto, a aplicação da camada de asfalto nas ruas José Araújo da Silva e Haidee Teixeira Bisoli tem previsão de conclusão para esta semana. Após essas ações, os locais passarão por zeladoria e revisão do sistema de iluminação pública”, comunicou.

Diante das denúncias de assaltos constantes na Chácara Mea, também verificamos se havia patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) no local.

A Prefeitura retornou e declarou que “a GCM promove o patrulhamento no bairro como um todo, se valendo para isso de seus grupamentos especializados, como Romu, Romo e Canil”.