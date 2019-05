Moradores do Jardim Europa pedem manutenção na Estrada Takashi Kobata

Moradores do bairro Jardim Europa cobram manutenção na Estrada Takashi Kobata. Eles pedem providências também para uma quantidades de lixo espalhado ao redor do Rio Jaguri.O mato é alto e existem entulhos.

David Ramos, morador do bairro, entrou em contato com a Prefeitura de Suzano no dia 25 de fevereiro deste ano. "Uma semana depois uma máquina da Prefeitura veio até aqui e aparou o mato. Mas os lixos permaneceram e não foram retirados até hoje", relata.

Luzia Soares, 63 anos, também moradora do Jardim Europa há três anos, conta que alguns bichos já entraram em sua residência e a solução foi instalar algumas redes de proteção. "Muitas pessoas já fizeram reclamações, só que ninguém vem e a situação piora a cada dia", diz.

Eva Aparecida, 68 anos, menciona que já entrou em contato com a Prefeitura há algum tempo, mas não obteve sucesso. "O bairro está abandonado faz tempo. Bichos aparecem, os restos das obras são jogados no rio e o cheiro é horrível", finaliza.

PREFEITURA

Equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos vão realizar limpezas em algumas áreas do município nesta semana. A primeira delas está sendo feita na região do Parque Buenos Aires (Distrito de Palmeiras). Após a execução nesse bairro, um mutirão será encaminhado à região do Boa Vista (incluindo o Jardim Europa/Estrada Takashi Kobata).

Ainda assim, a pasta ressaltou que a colaboração dos moradores da região é muito importante e pede para que não joguem lixo no local. Além disso, caso souberem que essa prática está sendo realizada, uma denúncia pode ser feita via telefone da Fiscalização de Posturas (4745-2046), que funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.