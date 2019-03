Moradores do Suzanópolis sofrem com alagamentos Alagamentos acontecem por conta do aumento no nível de um córrego próximo a rua

Por Dennis Maciel - de Suzano 07 MAR 2019 - 10h11

Durante a semana, a Prefeitura enfatizou que em casos de alagamentos, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros para que possam tomar as providências em relação a possível deslizamento de terra ou enchente Foto: Sabrina Silva/Divulgação Moradores reclamam de constantes alagamentos na Rua Valter Lopes Ferreira, Jardim Suzanópolis. As fortes chuvas das últimas semanas têm tornado o problema recorrente, impossibilitando o transito de carros e pedestres. Os alagamentos acontecem por conta do aumento no nível de um córrego próximo a rua. A aposentada, Maria da Conceição, afirma que o problema acontece há mais de 13 anos. "Desde que me mudei isso acontece. Só nesta semana aconteceram dois alagamentos, estou tendo que lavar a garagem para retirar a sujeira da água que pode nos trazer várias doenças", conta. A auxiliar de limpeza, Josineide Araújo, conta que o problema acontece toda vez que chove. "Até chuvas fracas fazem com que a rua fique alagada. Nem conseguimos sair de casa, quando isso acontece. Já reclamamos com os órgãos públicos", afirma. Grande parte dos bairros do município de Suzano não registrou alagamentos nos últimos dias. Moradores de áreas próximas a córregos e rios temem os alagamentos, que segundo eles, são comuns na região. No Jardim Maitê, nenhum alagamento foi registrado, mesmo com o aumento da vazão de água da represa Taiaçupeba. Na Vila Maluf, Parque Maria Helena e Monte Cristo a situação das ruas também está sob controle e sem registro de grandes alagamentos. Durante a semana, a Prefeitura enfatizou que em casos de alagamentos, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros para que possam tomar as providências em relação a possível deslizamento de terra ou enchente.

