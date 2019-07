Moradores e comerciantes sugerem melhorias no Largo da Feira de Suzano

Moradores e comerciantes, próximos ao Largo da Feira de Suzano, sugerem melhorias no local, que atualmente serve de espaço para a realização de feiras e eventos A implantação de uma cobertura e de um parque de diversões para as crianças foram os pedidos de maior destaque feitos por moradores e frequentadores do local. A preocupação com a segurança é outro fator importante que, segundo quem circula no entorno do pátio, principalmente à noite, é um problema.

É o que afirma uma dona de casa, de 46 anos, que prefere não se identificar. Ela anda com o filho pequeno pelo local diariamente e, no período noturno, reclama da insegurança do ponto. "Tenho medo de passar por aqui à noite com ele, mas às vezes é necessário", conta.

"A movimentação é grande aqui, então precisamos de um pouco mais de segurança, principalmente para inibir criminosos em eventos". É o que pede o funcionário público Alex Fernandes, 30, que trabalha com obras.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, que cuida do Pátio da Feira, afirma que trabalha em conjunto com a Secretaria de Segurança Cidadã da cidade no monitoramento da região durante os horários de feira livre, que acontecem as quartas e sábados, e reforçou a importância do uso de câmeras com a Central de Segurança Integrada (CSI).

Parque e cobertura

A mesma moradora, que prefere não se identificar, pede a implantação de um parque para as crianças no pátio, o que, além de aumentar o movimento do local, serviria como uma nova opção de lazer para as crianças.

"Gostaria que colocassem brinquedos para os pequenos porque, de parque mesmo, só temos o Max Feffer, mas é longe demais para levar meu filho sempre", comenta.

Comerciante há mais de 20 anos, Antônio Lima do Nascimento, 60, pede para que uma cobertura seja instalada no pátio porque, segundo ele, em dias de chuva e vento forte, os feirantes têm prejuízo. Ele tem um bar na frente do local.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, a região do Pátio da Feira funciona como um espaço multiuso e que reuniões com os feirantes e com a comunidade definem demandas e prioridades durante o período de feiras. Entre elas, a de zeladoria e de acessibilidade ao local de pessoas com deficiência.