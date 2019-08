Moradores esperam melhorar ida e vinda com terminal em Palmeiras

Moradores do Distrito de Palmeiras comemoraram o anúncio da construção de um terminal de ônibus no bairro. Segundo eles, a notícia era esperada há anos por quem necessita utilizar o transporte público para ir ao trabalho ou visitar a casa de algum conhecido.

Durante a semana passada, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo, afirmou que a região terá um terminal de ônibus. As obras devem iniciar ainda este ano.

Com a construção, a doméstica Juliana da Silva afirma que poderá ter um custo menor ao ir trabalhar. Isto porque, com o terminal, ela apenas irá fazer a baldeação. "Eu preciso pegar dois ônibus para chegar em casa; um do Centro até Palmeiras e outro até o Caulim, onde moro, e devido a isso preciso pagar duas passagens", disse.

Aldair Rodrigues diz que a esposa e filhas utilizam frequentemente o transporte público. De acordo com ele, a queixa principal delas é o fato de terem que pagar mais de uma passagem.

O fiscal Evandro de Souza contou que não mora na cidade, mas precisa ir ao Distrito toda semana. "O bairro aqui tem muita gente, é muito povoado, então é necessário ter um terminal visto a demanda do local", disse o fiscal.