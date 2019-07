Moradores relatam sujeira e prejuízos da falta de água

Após manutenções realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no reservatório de água que atende Suzano, durante a madrugada de quarta-feira (24), os moradores reclamam da água suja das torneiras.

Segundo relatos, após o religamento, a água estava “marrom”. Além da qualidade, a pressão também incomoda alguns moradores.

É o caso de Marcos Antônio Costa, o Marquinhos da Melhor Idade. Ele diz que a cor melhorou durante o dia, mas a pressão seguiu fraca. Pela manhã, ele alertou o vizinho cabeleireiro, para tomar cuidado com a água. "Avisei para que ele tomasse cuidado ao lavar o cabelo dos clientes, por conta do estado da água pela manhã", conta.

Laudete Lins, 55, que mora na Vila Maluf, reforça o problema. "A água voltou turva. A caixa d'água facilitou muito, mas veio suja demais".

Sem aviso

Para piorar, vários moradores alegam terem sido "pegos de surpresa" com a falta de água. Na Vila Amorim, o balconista Edmilson Cerqueira da Silva, 58, lamenta não ter sido avisado sobre a manutenção e afirma ter tido prejuízo financeiro no restaurante em que trabalha. "Ficamos o dia inteiro sem água e não conseguimos fazer o almoço. Muitas pessoas pedem marmita, e isso nos prejudicou muito", afirma.

"Percebi que estava sem água às 7 horas, e só começou a voltar por volta das 13h45. Mesmo com caixa d'água de 500 litros, não tem como resolver. É ridículo, poderiam nos avisar porque, pelo menos, dá para encher baldes", emenda.

Algumas pessoas, no entanto, não sentiram os efeitos da manutenção. Jaqueline da Silva, 54, mora Parque Maria Helena e diz que não faltou água em sua casa. Apesar disso, ela diz que cortes devem ser avisados previamente. "Lembro que lavei a calçada por volta das 13 horas de quarta-feira e liguei a máquina de lavar roupas. Não tive problema, mas eles têm que avisar quando vai interromper o fornecimento de água", afirma.

"Abro meu estabelecimento às 12 horas, fecho mais ou menos 21h30, e aqui não faltou água. Lembro que pela manhã estava fraca, mas em nenhum momento o fornecimento de água foi interrompido totalmente", conta Benedito Fernandes, 62, que tem um comércio no Jardim Revista.

Sabesp

A companhia, por meio de nota, afirma que foi até a casa do Marquinhos citada no início da reportagem, mas que estava tudo normal no local. A Sabesp pede para que as pessoas solicitem solicitações e serviços pelo telefone 195 ou no 0800-011-9911.