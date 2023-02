Moradores vão deixar de captar água da chuva e terão melhor qualidade de vida

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, destacou os benefícios que o projeto garantirá à população. “Com a conclusão das obras não haverá mais a necessidade das caixas d’água, porque as casas passarão a ser contempladas com esse serviço. Não será mais preciso captar água da chuva para as necessidades básicas do dia a dia. O bairro ganhará uma nova cara e os moradores terão mais qualidade de vida”, frisou.

Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Santos, o abastecimento de água da região de Palmeiras era uma das prioridades da atual administração.

“Nós sabemos da importância do distrito de Palmeiras e o quanto a população esperava por essa obra. Tínhamos como meta tirar as caixas d’água das ruas para dar mais dignidade aos moradores, que sempre nos acolheram muito bem e hoje é um dia de festa, porque além da extensão da rede de água, também viemos trazer essa boa notícia da extensão da rede de esgoto. É um momento de alegria para os moradores e para nós, que estamos trabalhando para o desenvolvimento de nossa cidade”, sublinhou Santos.

A implantação da rede de esgoto também contribui com a preservação do ecossistema, como lembrou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, ao apontar o valor dessa obra no contexto ecológico.

“Quando não há tubulação, o esgoto é jogado em qualquer lugar, causando degradação do meio ambiente. Por isso, trabalhamos em conjunto com as Secretarias de Assuntos Jurídicos e de Planejamento Urbano para entender as características da área e nos certificarmos de que podemos executar as obras da forma com que o projeto será desenvolvido. Além do benefício social, sem dúvidas teremos um significativo ganho ambiental”, ressaltou Chiang.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi garantiu que a administração municipal esteve ao lado dos moradores para viabilizar mais essa conquista. “Viemos aqui para ver de perto essa obra tão importante para o Recreio Rio Bonito. Nós estamos em contato com a Cida há muitos anos, entendendo a realidade local e buscando a melhor maneira de trazer as melhorias para cá. Chegou o momento que todos aguardavam e por isso vim compartilhar a emoção com os moradores. Queria falar pessoalmente sobre a obra do esgoto, que, junto do abastecimento de água, garantirá saúde e valorização das famílias e dos lares. Estamos conseguindo mais progresso e qualidade de vida para os suzanenses”, declarou o chefe do Poder Executivo.

Também estiveram presentes no encontro, por parte do Legislativo suzanense, os vereadores Rogério Castilho e Antonio Rafael Morgado, o Toninho Morgado; e pela Sabesp, além da gerente Jocelma Gonçalves, compareceram o gerente comercial Zemicindo Mendes e o engenheiro de Água, Éder Nunes.