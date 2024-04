MP diz que não emitiu opinião sobre Plano de Demissão da Santa Casa

Em nota, assinada pelo promotor de Justiça de Suzano, Igor Volpato Bedone, o Ministério Público (MP) informou ontem que “não emitiu qualquer opinião ou assentimento em relação a suposto Plano de Demissão Voluntária – PDV – a ser executado pela Santa Casa juntamente com o Município de Suzano”.

O DS trouxe, na edição do dia 13 de abril, reportagem sob título “Em acordo com Ministério Público, a Santa Casa de Suzano iniciou processo de demissão voluntária”.

O hospital está sob intervenção da Prefeitura que deve encerrar o processo.

“O Ministério Público acompanha o processo de intervenção municipal na Santa Casa por meio de Processo Administrativo de Acompanhamento – PAA, diante do extenso prazo da intervenção e de diversas reprovações de prestações de contas por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A função do Ministério Público é de fiscalização e de controle externo, não de aconselhamento ou consultoria à Municipalidade, conforme artigo 129, IX, da Constituição Federal”, informou o MP em nota.

Segundo o órgão, “diferentemente do que constou da matéria, o MP não emitiu qualquer opinião ou assentimento em relação a suposto Plano de Demissão Voluntária – PDV a ser executado pela Santa Casa juntamente com o Município de Suzano, a uma porque, conforme dito, não cabe ao órgão ministerial aconselhar ou aprovar previamente posturas da Administração Pública Municipal, a duas pelo singelo fato do MP Estadual sequer ter atribuição para opinar sobre questões trabalhistas”, explicou.

O MP informou também que “não dá ‘respaldo’ para decisões da Prefeitura, pois o controle efetuado pelo órgão ministerial é ‘a posteriori’, não cabendo à Promotoria chancelar, de maneira prévia, decisões administrativas, nem tomar parte nelas”.

Segundo o MP, o Processo Administrativo de Acompanhamento – PAA relativo à intervenção na Santa Casa de Suzano está em andamento e a 1ª Promotoria de Suzano continuará acompanhando e fiscalizando a conduta dos gestores públicos.