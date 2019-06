MP pede abertura de investigação sobre ‘sumiço’ de equipamentos da Santa Casa

O Ministério Público (MP) solicitou à Justiça abertura de inquérito para analisar o sumiço de equipamentos médicos e documentos da Santa Casa de Misericórdia de Suzano no período de agosto de 2009 a janeiro de 2013. O prejuízo à saúde suzanense, que vem sofrendo há anos, é de R$ 1,1 milhão. A denúncia, a qual motivou o pedido, foi realizada pelo interventor Rosvaldo Cid Cury.

O documento, protocolado pela promotora Fernanda Aliperti Coelho Prado Neubern, cita que o Conselho Fiscal da Irmandade da Casa de Misericórdia de Suzano descobriu diferenças na relação de equipamentos e a falta de documentos.

A descoberta teria ocorrido no relatório trimestral da atual gestão, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, o qual resultou na instauração de uma sindicância administrativa em 2018.

No pedido enviado à Justiça, a promotora destaca que o conselho verificou as diferenças ao obter o relatório de 2012. Diz ainda que tais fatos causaram o prejuízo milionário ao município de R$ 1.196.209,41.

Documentos

Outro ponto destacado pela promotora é que foram anexados documentos, os quais demonstram, em tese, o cometimento de crime de peculato e/ou furto.

Apesar de não haver um registro formal na delegacia central, responsável por investigar crimes na região aonde fica a Santa Casa de Suzano, a Justiça pode definir que uma investigação seja aberta, para, de fato, analisar cada informação disponível e, caso comprove, os responsáveis serem punidos.

O prazo para que a decisão seja definida não foi divulgado. O pedido deve ser distribuído para alguma das varas do Fórum de Suzano.

CRISE NA SANTA CASA

A Santa Casa de Suzano vive uma série de crises, com dívidas e, até mesmo, a penhora do terreno. Na semana passada, porém, uma proposta definiu o pagamento de todas as dívidas. Dos 259 credores, 140 compareceram na audiência pública, promovida pela Prefeitura de Suzano e a unidade hospitalar suzanense. Os pagamentos devem ocorrer em julho.