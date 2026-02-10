NAS completa sete anos de funcionamento com mais de 24 mil atendimentos

O Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano atingiu a marca de 24.306 atendimentos realizados desde 2019, beneficiando 1.083 colaboradores municipais com ações voltadas à promoção da saúde mental, do cuidado emocional e da valorização do funcionalismo público. O serviço completa sete anos nesta quarta-feira (11/02) e terá um evento especial nesta quinta-feira (12/02) voltado exclusivamente aos servidores.

A programação comemorativa terá início às 8h30 com uma prática de Lian Gong, acompanhada de um café de acolhimento. Na sequência, das 9h30 às 16 horas, será promovido um plantão de auriculoterapia, ampliando o acesso dos servidores a práticas integrativas de cuidado. As ações ocorrerão no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Vinculado à Secretaria Municipal de Administração, o NAS foi implantado com a proposta de promover a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e, ao longo dos anos, ampliou suas frentes de atuação em prevenção, cuidado em saúde mental e enfrentamento dos riscos psicossociais. A atuação contínua do núcleo contribuiu para uma mudança gradual da cultura organizacional, fortalecendo a valorização do servidor público municipal.

Atualmente, o NAS desenvolve projetos presenciais e on-line que atendem diferentes perfis e demandas dos servidores. Entre as principais iniciativas está o “Amigo Estou Aqui”, projeto de preparação para a aposentadoria, que já atendeu 296 servidores desde 2021. O “Aconchego”, voltado ao apoio e à orientação a gestantes, adotantes e servidoras em licença-maternidade, contabiliza 63 atendimentos desde o início de suas atividades.

Outro destaque é o “Trocando Ideias”, que promove espaços de cuidado, reflexão e troca de experiências sobre saúde emocional, alcançando 676 servidores. Já o “Construindo Sonhos”, direcionado aos bolsistas do Programa de Qualificação Profissional e Alfabetização, soma 234 atendimentos, levando orientações sobre saúde física e emocional diretamente aos locais de trabalho.

O núcleo também ampliou suas ações nos últimos anos com novos projetos, como o Projeto Integração, responsável pelo acolhimento inicial de 281 novos servidores em 2025; o “Juntas pelo Cuidado”, que promoveu ações de empoderamento e prevenção em saúde da mulher, atendendo 452 servidoras; o CineNAS, que já contou com a participação de 337 servidores; e o Cuidar Educa, iniciativa voltada aos profissionais da Educação, que alcançou 288 participantes desde sua implantação.

Para a diretora do NAS, Renata Pires, os sete anos do núcleo simbolizam a consolidação de uma política pública permanente de cuidado com o servidor. “O NAS se tornou, ao longo do tempo, um espaço de acolhimento, escuta qualificada e sigilo. Esses números representam histórias, pessoas e a confiança dos servidores em um trabalho feito com responsabilidade e sensibilidade”, destacou.

A secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, ressaltou que investir em saúde mental é essencial para a qualidade dos serviços públicos. “Cuidar do servidor é uma forma direta de fortalecer a administração pública. Um profissional acolhido, com saúde emocional preservada, atua com mais equilíbrio, produtividade e comprometimento. O NAS é uma política que demonstra o olhar humano da gestão”, afirmou.

Para os servidores interessados em participar das atividades ou buscar apoio, o NAS está localizado no subsolo do Paço Municipal, na rua Baruel, 501, no centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os colaboradores podem agendar uma visita pelo telefone (11) 4745-2152 ou pelo e-mail sma.nas@suzano.sp.gov.br.