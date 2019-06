No acumulado de 5 meses, Suzano gera mais da metade dos empregos da região

Suzano lidera o ranking de empregos no Alto Tietê, quando é contabilizado o acumulado dos primeiros cinco meses do ano; de janeiro a maio. Foram gerados nesse período 1.272 postos de trabalho formais. Em segundo vem Poá com 967; Guarulhos com 493 e Itaquá com 443.

Se contabilizado apenas o mês de maio, Suzano é 2º com 115 empregos gerados, perdendo para Poá com 572.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia que apontou que Suzano é a cidade que mais gerou empregos no Alto Tietê em 2019.

O município é responsável por mais da metade do saldo de janeiro a maio, representando 53,9% do total, com 1.315 postos de trabalho formais. As dez cidades da região somam 2.438 novos trabalhadores com carteira assinada.

A última atualização mensal do Caged, referente a maio, aponta a criação de mais 115 vagas, sendo que 1.692 pessoas foram admitidas e outras 1.577 desligadas. Durante os primeiros cinco meses de 2019, área de Serviços foi o que mais ofereceu oportunidades, seguido pelo setor de Indústria de Transformação.

A expectativa é de que o ano feche novamente com bons resultados, a exemplo dos dois últimos anos, quando Suzano obteve saldos positivos de 1.721 e 2.745 empregos criados em 2017 e 2018, respectivamente. No ano passado, o município liderou o ranking regional, sendo responsável por 49,9% das oportunidades totais no Alto Tietê. Este foi o melhor resultado suzanense desde 2010. Vale lembrar que em períodos anteriores, a cidade chegou a perder mais de 1.430 vagas de empregos, com saldos negativos em 2015 e 2016.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, Suzano vem na contramão da maior parte do País. “Os dados mostram que estamos no caminho certo, liderando as estatísticas regionais e oferecendo mais oportunidade aos cidadãos, por meio de um trabalho sério e de muito esforço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. A pasta vem atuando de forma grandiosa em parceria com instituições privadas da região e do Estado”, destacou o chefe do Executivo.

O secretário André Loducca também acredita que os resultados são reflexo da atual gestão, que aponta para o crescimento e o desenvolvimento do município. “As empresas estão voltando a ter confiança na cidade e estão investindo. Inclusive, nesta sexta-feira (28) participamos da abertura oficial de mais uma unidade do Burger King em Suzano. Acredito que essa geração de emprego e renda faz com que a cidade se destaque no Estado”, disse.