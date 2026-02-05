No dia de volta às aulas, prefeito recebe alunos com primeira-dama e secretária de Educação

O prefeito Pedro Ishi esteve na Escola Municipal Toshio Utiyama, no centro, nesta quinta-feira (05/02), para receber os alunos no dia que marcou a volta às aulas na rede de ensino suzanense. O chefe do Executivo esteve acompanhado da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, durante interação com as crianças em sala de aula, em meio a um ambiente de alegria e muitas brincadeiras.

A mesma receptividade foi proporcionada pelo vice-prefeito, Said Raful, durante visita à Escola Municipal Vereador Antonio Teixeira, no Jardim Monte Cristo. O encontro com as crianças ocorreu logo no início da tarde, quando elas faziam a primeira refeição do ano letivo de 2026, para simbolizar a atenção da prefeitura para com a alimentação escolar, que poderá superar a produção de 16 milhões de refeições até dezembro.

A satisfação dos 193 alunos de 4 e 5 anos que estão matriculados na escola visitada pelo prefeito e dos 68 de dois e três anos matriculados na escola visitada pelo vice-prefeito reproduzem a satisfação que é compartilhada por todos os atendidos pela prefeitura. Ao todo, são 25.875 estudantes distribuídos por 101 unidades, sendo 73 escolas próprias e 28 conveniadas. Para proporcionar a estrutura necessária para todos eles, foram destinados R$ 12.474.436,78 para compra de uniforme e material escolar.

Os recursos foram utilizados para a aquisição de dois tipos de kits, sendo um deles compostos por duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta; e outro por cadernos, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura escolar, estojo, apontador e borracha, além de itens específicos para as atividades da educação infantil, como massa de modelar e tinta para pintura a dedo. Também há composições que incluem agendas escolares e cadernos de cartografia, conforme o ano.

O uso destes materiais será orientada pelo corpo de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, que é composto por 1.629 professores e outros 1.836 servidores, para quem foi proporcionado, durante a parada pedagógica, uma formação sobre a revisão do Plano Municipal de Educação e o papel dos profissionais como agentes transformadores, garantindo o alinhamento pedagógico entre todos os colaboradores.

A equipe foi devidamente preparada para atender as especificidades de cada segmento, considerando as idades e as necessidades dos alunos. Ao todo, são 5.858 crianças matriculadas em creches (zero a três anos); 7.061 na pré-escola (4 e 5); 12.841 do ensino fundamental I (6 a 10) e 115 da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretária de Educação reforçou que a pasta estará sempre ao lado dos alunos para garantir o suporte ao longo do ano. “Fizemos a preparação que era necessária para oferecer aos nossos estudantes a estrutura adequada e a orientação devida. Desejamos a todos um ótimo início de ano e que possam aproveitar os conteúdos que serão trabalhados em sala de aula”, disse Renata.

A primeira-dama afirmou que a recepção às crianças neste dia tão importante traz muita satisfação para todos que integram a gestão. “Fortalecemos nosso compromisso com uma educação de qualidade quando estamos olhando para eles de perto e mostrando nosso carinho com cada um. Pudemos ver o sorriso no rosto deles e perceber o quanto eles estavam com saudades desse ambiente”, declarou Déborah.

Por sua vez, o prefeito destacou que Suzano seguirá sendo referência na educação. “A atenção com o ensino da rede municipal é uma prioridade para nós. Por isso, trabalhamos em diferentes frentes para garantir que os alunos tenham bem-estar e possam ter uma ótima formação, para se desenvolverem com qualidade. Cuidamos de cada detalhe para que essa nova jornada seja repleta de aprendizado e alegria”, ressaltou o chefe do Executivo.