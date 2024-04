Noivas inscritas no Casamento Comunitário 2024 participam de reunião de alinhamento

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba realizou, nesta semana, uma reunião de alinhamento com as noivas que vão participar do Casamento Comunitário 2024, que será realizado na próxima quinta-feira (25).

O encontro contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Prates, da representante do casamento no civil, Maria Nequiciane, e da equipe do buffet que vai compor o evento. Foi oferecido um café especial com degustação para as noivas.

A organização do evento repassou orientações sobre o casamento no civil, que acontece na terça (23) e quarta (24), dia da noiva, número de convidados, a programação da cerimônia do dia 25, horário de chegada dos noivos, atrações, sessão de fotos, festa e buffet.

Na reunião, as noivas receberam um kit de enxoval contendo jogos de lençol, toalha e manta. "Sabemos o quanto a família é importante para esses casais e queremos deixar a cerimônia perfeita. Será uma festa inesquecível", disse a primeira-dama.

Durante a festa, dois casais serão sorteados para passar a lua de mel em uma pousada em Bertioga, no litoral paulista. "É uma honra proporcionar a esses casais o tão sonhado casamento. A cerimônia será completa, com tudo o que merecem", completou o prefeito Eduardo Boigues.