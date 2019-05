Nova edição do Casamento Comunitário deve celebrar a união de 60 casais

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realiza na segunda-feira (06) as inscrições para mais uma edição do Casamento Comunitário. A iniciativa garantirá cerimônia a 60 casais suzanenses que tenham renda mensal até três salários mínimos. As inscrições serão feitas no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), por ordem de chegada, a partir das 9h30.

Para participar, é preciso apresentar a documentação dos noivos, sendo necessários o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), certidão de nascimento, comprovante de endereço, carteira profissional, comprovante de renda (holerite) que declare ganhos de até três salários mínimos e dados dos padrinhos (RG, CPF e comprovante de endereço). As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

É importante ressaltar que os divorciados devem apresentar ainda a certidão de casamento com o registro de divórcio, enquanto os viúvos precisam estar munidos da certidão do primeiro casamento e da certidão de óbito do cônjuge falecido. Além disso, noivos menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais no momento da inscrição.

Assim como na edição anterior, que uniu 40 casais durante cerimônia na Arena Suzano, o Casamento Comunitário 2019 também deverá ser realizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (avenida Brasil, s/nº – Jardim Imperador), ainda sem data e horário definidos.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2195.