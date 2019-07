Novas calçadas recebem rampas de acessibilidade

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana segue com a construção de rampas de acessibilidade em calçadas da área central de Suzano. Nesta semana, dois locais receberam as melhorias. O projeto, que tem por objetivo garantir acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, já resultou em 53 novos acessos.

Na última quarta-feira (17), quatro rampas foram feitas nas calçadas do cruzamento das ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, próximo ao Largo da Feira. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, a entrega desses pontos é de extrema importância para facilitar o acesso dos cadeirantes até a feira livre, que ocorre nas noites de quarta-feira e nas manhãs de sábado.

Outras duas rampas foram construídas na quinta-feira (18) na rua Campos Sales, no centro, em frente ao Complexo Educacional Mirambava, também um local com grande fluxo de pessoas.

“Estamos chegando nos locais onde as pessoas mais necessitam. No ponto do Largo da Feira, por exemplo, temos registro de moradores que são cadeirantes, inclusive. Começamos o projeto na rua General Francisco Glicério e pretendemos chegar onde têm a presença de postos de saúde, escolas, delegacia de polícia, entre outros, bem como na rua Benjamin Constant, para proporcionar cada vez mais qualidade de vida aos suzanenses”, destacou. O projeto faz parte de um estudo da pasta e prevê implantar de dez a 12 rampas por mês.

A iniciativa atende ao que é exigido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 9050.