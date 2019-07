Novos médicos são contratados pela Secretaria de Saúde de Suzano

Dentro do plano para renovar, posicionar novos especialistas e organizar seus quadros, a Secretaria de Saúde de Suzano contratou mais três médicos para atuarem na cidade. Os profissionais foram admitidos por meio do concurso público realizado no último dia 5 de maio. Um deles, plantonista, já está atuando no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras. Os outros dois são clínicos gerais e começaram a exercer suas atividades na Unidade Básica de Saúde (UBS) Palmeiras, no Recanto Feliz, e na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Alterópolis, na região norte.

As contratações foram realizadas para complementar os quadros e a Secretaria de Saúde ainda planeja chamar – a depender do planejamento financeiro da Prefeitura de Suzano – mais dez médicos, de especialidades como cardiologia, ginecologia e pneumologia, para desempenharem suas funções em outros postos do município.

Além dos novos contratados, a pasta também pretende convocar mais profissionais, como auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, técnicos de farmácia e fiscais sanitários. O secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Rocha Guillaumon, ressaltou que as admissões serão fundamentais. “As novas e as futuras contratações de profissionais da saúde demonstram o compromisso da atual gestão para suprir as demandas da rede pública, como a necessidade de pronto atendimento médico nas unidades do município”, conclui o chefe da pasta.